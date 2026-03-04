TSE fija fechas para debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes

Los debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes se realizarán el 11 y 15 de marzo y serán transmitidos por señal abierta, informó este miércoles el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Los debates para alcaldes y gobernadores están confirmados en los nueve departamentos de Bolivia”, aseguró el presidente del TSE, Gustavo Ávila.

El debate entre los postulantes a las gobernaciones se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo en los nueve departamentos, mientras que los debates entre candidatos a alcaldes se desarrollarán el domingo 15 de marzo en las nueve capitales.

Los postulantes a la Alcaldía de El Alto debatirán un día antes, el 14 de marzo.

“Estos debates serán transmitidos, todos, por señal abierta y se invitará a participar a todas las organizaciones políticas con candidaturas registradas”, indicó Ávila.

Días antes de los encuentros, el TSE sostendrá una reunión con los delegados de las organizaciones políticas y realizará un sorteo público para definir el orden de intervención de los candidatos y la asignación de bloques.

Asimismo, el presidente del TSE mencionó que las preguntas para los debates se están elaborando conjuntamente entre los Tribunales Electorales Departamentales y diversas instituciones de cada circunscripción departamental y municipal.