Vacunarán contra el sarampión a más de 2 MM de niños y adolescentes

Publicado el 04/03/2026 a las 17h51
El Ministerio de Salud lanzó este miércoles la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión, que prevé aplicar 2.137.800 dosis en todo el país, con el objetivo de evitar la pérdida de la certificación de Bolivia como territorio libre de esta enfermedad.

Durante el acto realizado en la unidad educativa Hermann Gmeiner, en la ciudad de Santa Cruz, la autoridad advirtió sobre el riesgo sanitario que implica un eventual rebrote de sarampión.

"Nosotros, al estar cerca de perder nuestra certificación (como país) libre de sarampión, tenemos que considerar que esto no solo significa un papel o algo que nos dice que no estamos ahí; significa que tenemos la posibilidad de que un niño o niña tenga secuelas severas por el sarampión, como la encefalitis", señaló la ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana.

Flores detalló que la campaña busca inmunizar a 337.800 niños menores de cuatro años y a 1.800.000 niños y adolescentes de entre 5 y 19 años. En conjunto, la meta nacional alcanza las 2.137.800 dosis.

La ministra informó que la campaña comenzará el lunes 9 de marzo en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, se extenderá a los otros 20 municipios del departamento donde se reportaron casos y, en una siguiente fase, abarcará todas las provincias y municipios del país.

 

Educación comprometida

En el mismo acto participó la ministra de Educación, Beatriz García, quien subrayó la importancia de la vacunación para garantizar la continuidad de las actividades escolares.

"Si queremos garantizar los 200 días de clases, tenemos que contar con unidades educativas seguras y con niños y jóvenes sanos y saludables. De esa manera vamos a poder dar el primer paso para garantizar la calidad de educación en Bolivia", afirmó.

La autoridad educativa convocó a los directores de unidades educativas a asumir el compromiso con la campaña, a los maestros a brindar información oportuna sobre la importancia de la vacuna y a los padres de familia y estudiantes a participar activamente en el proceso de inmunización.

