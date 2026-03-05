Aprehenden a cuatro concejales de Potosí y suman seis las autoridades detenidas

El Ministerio Público ordenó la aprehensión de cuatro concejales del municipio de Potosí, investigados por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Con estas detenciones, suman seis las autoridades implicadas en el caso, ya que días atrás fueron enviadas con detención preventiva la alcaldesa Josefina Cruz y la concejal Lesly Flores.

“Se ha ampliado la investigación en contra de otros concejales tras haber analizado íntegramente todos los elementos de convicción”, informó el fiscal Efraín Rocha.

La autoridad detalló que los aprehendidos son los concejales Erick Soraide, Alberto Pérez y Jhonny Churata, quienes serán puestos a disposición de un juez cautelar para que se defina su situación jurídica. Asimismo, según el reporte de medios locales, también fue aprehendido el concejal Juan Carlos Nina.

Rocha explicó que la medida fue asumida para garantizar el desarrollo normal del proceso, ante el riesgo de obstaculización y posibles dilaciones.

“En este caso se ha analizado quiénes habrían emitido su voto, hayan aprobado, con relación a la abrogación de una Resolución Municipal 007/2025, tomando en cuenta que ha habido una participación conjunta en un ente edil, y esa circunstancia amerita que tienen un grado de participación en el hecho, tomando en cuenta que esto ha sido dirigido por Josefina Cruz en su condición de presidenta del Concejo Municipal y Lesly Flores como secretaria”, explicó el fiscal.

Cruz y Flores fueron procesadas por llevar adelante una sesión en la que se abrogó la resolución que designaba al concejal Waldo Porcel como alcalde interino de Potosí, mientras el titular, Jhonny Llally, enfrentaba procesos judiciales. Los demás concejales fueron implicados por dar curso a esa determinación.

Posteriormente, Josefina Cruz fue designada por el Concejo como alcaldesa de Potosí, tras la renuncia de Llally el mes pasado.

Tras la reclusión de Cruz, el Concejo nombró al concejal René Mamani Huallpa como alcalde interino.