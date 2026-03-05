Ministerio de Salud destituye a 2 altas autoridades por presunta corrupción

País
ERBOL
Publicado el 05/03/2026 a las 20h44
ESCUCHA LA NOTICIA

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó este jueves la destitución de las directoras generales ejecutivas de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Verónica Casablanca Villca, y de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss), Melisa Bress Virgos, tras denuncias de presuntos actos de corrupción.

“El Ministerio de Salud y Deportes y el Estado Plurinacional de Bolivia serán parte del proceso (penal correspondiente) ofreciendo toda la información disponible. Este Gobierno no tolera actos de corrupción en ningún ámbito”, afirmó la autoridad.

Detalló que, la autoridad de la Aisem está acusada de cobrar a una empresa el 10% del costo total de ejecución de un proyecto a cambio de asegurarle que ganará la licitación pública.

La denuncia de la comisión de esos actos incluye capturas de chats y un código QR mediante el cual se habría solicitado el pago.

Por su parte la responsable de Asuss habría cobrado a al menos diez funcionarios para que permanezcan en sus cargos.

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Salud, los montos variaban entre Bs 187 y Bs 500, aunque en los últimos meses habrían llegado hasta Bs 1.000, aparentemente en función del salario de los trabajadores.

Flores indicó que el Ministerio de Salud y el Estado boliviano se constituirán en parte querellante en el proceso penal correspondiente y entregarán toda la información disponible al Ministerio Público.

La ministra aseguró también que las exfuncionarias fueron designadas durante el gobierno de Arce en los cargos que desempeñaban, y que el actual presidente del Estado instruyó su destitución tras conocerse las denuncias.

“El señor presidente todavía no había designado a una persona porque estábamos en el análisis de qué iba a suceder con cada una de estas instituciones”, afirmó.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
2
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
3
Aprehenden a policía por presunta extorsión a peruanas en Desaguadero
4
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
5
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social

Más en País

05/03/2026
Medinaceli informa al Senado sobre calidad de la gasolina
El Ministro de Hidrocarburos informó que YPFB contrató a dos empresas independientes para verificar la calidad del combustibles importado y activó un seguro...
Ver más
05/03/2026
Gobierno plantea un polo de inversiones en el Chapare
El Ministro de Gobierno inauguró la erradicación de cocales ilegales y propuso buscar “soluciones imaginativas y concertadas” a los problemas de esa región.
Ver más
"Fallas inusuales" presentadas en el avión presidencial obligaron a que el presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, postergue su viaje a Estados Unidos para este viernes y a través de un vuelo...
Ver más
05/03/2026
"Fallas inusuales" en el avión presidencial obligan a que Paz viaje a EEUU en un vuelo comercial
La jueza Alejandra Menacho autorizó que Jhonny Fernández pueda ejercer sus funciones desde la cárcel de Palmasola, donde cumple detención preventiva por 100 días por el llamado 'caso pavimento'.
Ver más
05/03/2026
Santa Cruz: Jueza autoriza que Jhonny Fernández ejerza sus funciones desde la cárcel
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que respaldará a Bolivia con $us 500 millones para fortalecer el sistema de protección social en el país.
Ver más
05/03/2026
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
Organizaciones sociales del Chapare se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales ante un eventual operativo de captura.
Ver más
05/03/2026
El Chapare se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales
En Portada
05/03/2026 País
"Fallas inusuales" en el avión presidencial obligan a que Paz viaje a EEUU en un vuelo comercial
"Fallas inusuales" presentadas en el avión presidencial obligaron a que el presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, postergue su viaje a Estados Unidos...
vista
05/03/2026 Seguridad
Gobierno inicia tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Chapare
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, otras autoridades de Estado y la representación de la Organización de las Naciones Unidas participaron este...
vista
05/03/2026 Economía
Había alerta de daños a motores por gasolina de mala calidad hace 5 meses
Los importadores de automotores advirtieron del problema a las autoridades de YPFB y de la ANH a fines de septiembre de 2025, reveló el Ministro de...
vista
05/03/2026 País
El Chapare se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales
Organizaciones sociales del Chapare se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales ante un...
vista
05/03/2026 Seguridad
Policía pide devolver billetes del avión siniestrado sin represalias; 30 personas ya lo hicieron
La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al menos 30 personas ya lo hicieron de forma...
vista
05/03/2026 País
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que respaldará a Bolivia con $us 500 millones para fortalecer el sistema de protección social...
vista
Actualidad
Las directoras generales ejecutivas de dos instancias descentralizadas dependientes de esa cartera habrían efectuado...
Ver más
05/03/2026 País
Ministerio de Salud destituye a 2 altas autoridades por presunta corrupción
El Gobierno de Daniel Noboa lo declaró “persona non grata”. Él y todos los diplomáticos cubanos deben abandonar Ecuador...
Ver más
05/03/2026 Mundo
Cuba protesta por expulsión de su embajador en Ecuador
Los importadores de automotores advirtieron del problema a las autoridades de YPFB y de la ANH a fines de septiembre de...
Ver más
05/03/2026 Economía
Había alerta de daños a motores por gasolina de mala calidad hace 5 meses
El Ministro de Hidrocarburos informó que YPFB contrató a dos empresas independientes para verificar la calidad del...
Ver más
05/03/2026 País
Medinaceli informa al Senado sobre calidad de la gasolina
Deportes
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Doble Click
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne