Ministerio de Salud destituye a 2 altas autoridades por presunta corrupción

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó este jueves la destitución de las directoras generales ejecutivas de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Verónica Casablanca Villca, y de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss), Melisa Bress Virgos, tras denuncias de presuntos actos de corrupción.

“El Ministerio de Salud y Deportes y el Estado Plurinacional de Bolivia serán parte del proceso (penal correspondiente) ofreciendo toda la información disponible. Este Gobierno no tolera actos de corrupción en ningún ámbito”, afirmó la autoridad.

Detalló que, la autoridad de la Aisem está acusada de cobrar a una empresa el 10% del costo total de ejecución de un proyecto a cambio de asegurarle que ganará la licitación pública.

La denuncia de la comisión de esos actos incluye capturas de chats y un código QR mediante el cual se habría solicitado el pago.

Por su parte la responsable de Asuss habría cobrado a al menos diez funcionarios para que permanezcan en sus cargos.

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Salud, los montos variaban entre Bs 187 y Bs 500, aunque en los últimos meses habrían llegado hasta Bs 1.000, aparentemente en función del salario de los trabajadores.

Flores indicó que el Ministerio de Salud y el Estado boliviano se constituirán en parte querellante en el proceso penal correspondiente y entregarán toda la información disponible al Ministerio Público.

La ministra aseguró también que las exfuncionarias fueron designadas durante el gobierno de Arce en los cargos que desempeñaban, y que el actual presidente del Estado instruyó su destitución tras conocerse las denuncias.

“El señor presidente todavía no había designado a una persona porque estábamos en el análisis de qué iba a suceder con cada una de estas instituciones”, afirmó.