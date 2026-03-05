Santa Cruz: Jueza autoriza que Jhonny Fernández ejerza sus funciones desde la cárcel

La jueza Alejandra Menacho autorizó que Jhonny Fernández pueda ejercer sus funciones desde la cárcel de Palmasola, donde cumple detención preventiva por 100 días por el llamado 'caso pavimento'.

Fernández, a través de su equipo, presentó ante el Concejo Municipal de Santa Cruz el documento firmado por la jueza, con fecha 2 de marzo de 2026, en el que se instruye a las autoridades policiales del penal autorizar el ingreso y salida de funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de que puedan trasladar documentación institucional para su revisión y firma por parte de la autoridad edil.

Así, Jhonny Fernández busca que el Concejo no designe a un reemplazante y se le permita seguir ejerciendo sus funciones.

Entretanto, este jueves, los concejales fueron convocados a una sesión para deliberar sobre la situación jurídica de Jhonny Fernández. Las bancadas mantienen posturas divididas. Mientras Unidad Cívica Solidaridad (UCS) sostiene que el edil puede seguir ejerciendo sus funciones desde el penal de Palmasola, la bancada de Demócratas considera que la detención preventiva busca evitar que el alcalde influya en testigos del proceso.

Fernández fue procesado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, luego de denuncias por presuntas irregularidades en las obras de pavimentado en el municipio cruceño.

La semana pasada, una juez dispuso la detención preventiva del alcalde por un lapso de 100 días en el penal de Palmasola, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.