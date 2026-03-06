Diputados aprueba Homenaje Camaral póstumo para Carlos Palenque

Publicado el 06/03/2026 a las 10h47
En su 64ª Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, un Homenaje Camaral póstumo para Carlos Palenque Avilés (1944- 1997), por los 29 años de su fallecimiento y en reconocimiento a su "invaluable legado de contribución a la democracia, la cultura y la defensa social de los bolivianos".

"Queda aprobado el Homenaje Camaral", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, luego de la aprobación de la distinción por unanimidad de votos.

La aprobación del documento fue promovida por la diputada Susana Carola Campos Elio (Libre).

En la justificación de la entrega del Homenaje Camaral póstumo se recuerda que Palenque fue un destacado músico, empresario, líder político y defensor de los derechos sociales.

Carlos Palenque Avilés, conocido por sus seguidores como "el Compadre", fue músico, empresario, comunicador social, presentador de televisión, radialista y político.

En 1980 fundó su radioemisora, luego Televisión Popular y el Sistema de Radio y Televisión Popular RTP, desde donde abrió sus micrófonos para campañas en beneficio de sectores vulnerables de la sociedad.

En 1989, Palenque fundó el partido Conciencia de Patria (Condepa), al que logró consolidar como una de las principales fuerzas políticas del país y con cuya sigla postuló a la presidencia en más de una ocasión.

