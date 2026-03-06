Lara se identifica con El Alto en su aniversario: “Al igual que ustedes, yo soy rebelde”

En la sesión de honor por los 41 años de creación de El Alto, el vicepresidente Edmand Lara afirmó sentirse identificado con el carácter de la ciudad y destacó su espíritu “rebelde” durante el acto desarrollado en el Teatro Raúl Salmón de la Barra.

En su intervención, Lara destacó que El Alto “siempre ha dado la cara para defender a Bolivia” y explicó por qué se identifica con la ciudad.

“Por eso le dicen ciudad rebelde y yo me siento muy identificado porque, al igual que ustedes, yo soy rebelde, pero rebelde con causa, porque no me gusta la injusticia, no me gusta la corrupción”, afirmó.

El vicepresidente también señaló que la ciudad necesita mayor inversión para generar fuentes laborales para los nuevos profesionales y mejorar servicios como iluminación, agua y seguridad, especialmente en zonas donde —según dijo— la Policía “no llega o llega tarde”.

La autoridad también pidió a los legisladores alteños “no venderse” y aseguró que su gestión buscará atender demandas de la ciudad.

Sobre el accidente aéreo que dejó más de 20 víctimas, mencionó la situación del Hospital del Norte y señaló que se conformó un equipo jurídico para defender a personas detenidas “injustamente”.

“Vamos a luchar para que también en la Policía de El Alto haya una limpieza. Tienen que irse los policías y fiscales corruptos, queremos gente proba. El Alto se merece lo mejor”, afirmó.

La sesión de honor del Concejo Municipal se realizó con la presencia de autoridades municipales, juntas vecinales y dirigentes de varios sectores.

En el acto, Lara fue recibido entre aplausos y las autoridades municipales le entregaron un reconocimiento.

Previamente se celebró una misa y, al inicio de la sesión, el presidente del Concejo Municipal, Francisco Quispe, pidió un minuto de silencio por las víctimas del reciente accidente aéreo.

Durante su discurso, Quispe recordó pasajes de la historia de la ciudad y resaltó las luchas sociales que marcaron su desarrollo.

"Todo lo hemos conseguido con lucha, nada ha venido fácil. El Alto ha dado pecho a la bala en los peores momentos”, afirmó, al mencionar también hechos como la Guerra del Gas y el rol de dirigentes vecinales en los primeros distritos de la ciudad.