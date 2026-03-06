El TSE da fechas para los debates y pide a los medios evitar la violencia política

Para el 11 y el 15 de marzo ha fijado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los debates de candidatos a gobernadores y alcaldes, respectivamente, en los nueve departamentos y ciudades capitales del país.

Los postulantes a la Alcaldía de El Alto debatirán un día antes, el 14 de marzo.

“Estos debates serán transmitidos, todos, por señal abierta y se invitará a participar a todas las organizaciones políticas con candidaturas registradas”, indicó el presidente del TSE, Gustavo Ávila.

En Cochabamba el Tribunal Electoral Departamental (TED) tiene previsto convocar a los delegados de partidos y agrupaciones políticas para definir la metodología (sorteo, tiempo de exposición, etc.) del debate para luego emitir las invitaciones para los candidatos participantes.

En el anterior proceso electoral de 2021 también se realizaron debates en Cochabamba de candidatos a gobernador y alcalde.

Según Miroslava Fernández, periodista y politóloga, en la recta final hacia las subnacionales, los debates entre candidatos reaparecen como uno de los pocos espacios donde la política se somete al escrutinio público en tiempo real.

“Más allá de la propaganda de campaña, estos encuentros obligan a confrontar propuestas, responder cuestionamientos y demostrar liderazgo frente al electorado”, aseguró.

Las preguntas para los debates se están elaborando conjuntamente entre los TED y diversas instituciones de cada circunscripción departamental y municipal.

Violencia

El TSE también recordó a los medios de comunicación la necesidad de evitar cualquier forma de violencia política durante la realización de entrevistas a candidatos.

La entidad electoral señaló que se encuentra vigente el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral, el cual establece lineamientos que deben ser observados por los actores políticos y los medios de comunicación durante el desarrollo de la campaña.

Importancia

En un escenario de alta competencia electoral, el debate se convierte en una vitrina decisiva para influir en la decisión final del voto.

Analistas coinciden en que su valor democrático radica en equilibrar la competencia política, ampliar la información disponible para los votantes y permitir una evaluación directa del desempeño de los postulantes.