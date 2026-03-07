Camacho celebra renuncia de Barrientos y dice que la aplicación del modelo 50/50 es "indetenible"

"Esperemos que la nueva autoridad entienda algo fundamental, Bolivia es un Estado Plurinacional como dice la Constitución, y el proceso del 50/50 es indetenible", dijo el gobernador tras la renuncia de Andrea Barrientos.

Andrea Barrientos presentó su renuncia al cargo de viceministra de Autonomías tras la polémica por sus declaraciones sobre la implementación del modelo 50/50.

Había señalado que el modelo podía aplicarse en días, semanas o 10 años, lo que generó críticas de autoridades municipales y departamentales, especialmente en Santa Cruz y Beni.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue uno de los primeros en cuestionar las palabras de Barrientos apuntando sus declaraciones como "irresponsables y centralistas" contradiciendo el compromiso presidencial planteado por Rodrigo Paz con el 50/50, lo que bajo su criterio, demuestra la carencia de idoneidad para dirigir una agenda autonomista.

"Esperemos que la nueva autoridad entienda algo fundamental, Bolivia es un Estado Plurinacional como dice la Constitución, y el proceso del 50/50 es indetenible porque responde al derecho legítimo de las regiones a administrar los recursos que genera", dijo.

El Comité Pro Santa Cruz también se pronunció, pidiendo la renuncia de Barrientos o el cierre del Viceministerio de Autonomías. Mientras que hubo voces de parlamentarios y candidatos a la Gobernación cruceña que pedían la renuncia de la autoridad

En su carta de renuncia, Barrientos aseguró que asumió el cargo "con profundo sentido de compromiso y vocación de servicio al país" y que su decisión busca preservar el buen desarrollo de la gestión gubernamental.