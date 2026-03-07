Reunión tetranacional consolida gobernanza del Corredor Bioceánico Central

La 3ra. Reunión Nodo del Corredor Bioceánico Central Andino Amazónico, versión Rurrenabaque, que concluyó el viernes, logró consolidar la gobernanza de esa macrorregión que conecta el Atlántico con el Pacífico, además de la creación de un equipo técnico multidisciplinario, informó el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta.

El inédito encuentro tuvo como epicentro Rurenabaque, municipio de la provincia Ballivián y tuvo la asistencia de autoridades y empresarios Chile, Brasil, Perú y Bolivia, los cuales están entusiasmados en poner en funcionamiento esa ruta para aumentar el flujo comercial.

Dicho equipo técnico entre los Estados subnacionales se encargará de consolidar toda la información técnica, financiera y legal. La Declaración de Rurrenabaque se firmó en el ecoalbergue Aguaysal, situado en el municipio de Santa Rosa.

Los asistentes reafirmaron su voluntad política de profundizar la integración regional, fortalecer la conectividad logística y promover el desarrollo económico, social y ambiental de la macrorregión amazónica y andina, con proyección estratégica hacia el espacio Asia-Pacifico.

Las acciones vinculadas a ese corredor que atraviesa el Beni deberán promover el crecimiento económico, la innovación, la inclusión social, la protección ambiental y la valorización de la diversidad cultural, en consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Beni se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada que permite conectar los mercados de América del Sur con los de América del Norte, Europa y Asia. La ruta ofrece una reducción significativa en los costos de transporte desde Rondonia hasta los puertos chilenos.

El documento fue firmado por los gobernadores del Beni, Alejandro Unzueta; Marcos José Rocha Do Santos, de Rondonia (Brasil); Johnny Franklin Vedia, de Oruro; Damián Condori, de Chuquisaca. La próxima reunión tetranacional se realizará del 15 al 16 de abril próximos en Cochabamba.