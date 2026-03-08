Paz y Milei acuerdan cumbres empresariales para potenciar sectores productivos de ambos países

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su homólogo argentino, Javier Milei, sellaron un acuerdo estratégico para fortalecer los lazos comerciales entre ambas naciones.

El objetivo central es organizar encuentros empresariales que involucren directamente a los sectores productivos, marcando un giro en la relación bilateral bajo la premisa de una "economía de la nueva integración regional", dijo el mandatario del país.

Paz informó, a través de sus redes sociales, que esta iniciativa busca dar protagonismo a la "economía real", sumando a la mesa de trabajo no solo a grandes empresarios, sino también a sectores gremiales, cuentapropistas, emprendedores y transportistas.

Según la autoridad, el acercamiento con Milei es un paso fundamental para dinamizar el intercambio productivo y generar nuevas oportunidades de mercado en el Cono Sur.

La reunión entre ambos jefes de Estado tuvo lugar en un contexto de intensa actividad diplomática liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su estancia en el país norteamericano, Rodrigo Paz también sostuvo encuentros con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros mandatarios de la región, como Nayib Bukele de El Salvador y Luis Abinader de República Dominicana, con el fin de reposicionar a Bolivia en el escenario internacional.