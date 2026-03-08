Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22

País
Redacción Central
Publicado el 08/03/2026 a las 10h09
ESCUCHA LA NOTICIA

A dos semanas de las elecciones subnacionales del 22 de marzo los preparativos se intensifican en los nueve Tribunales Electorales  Departamentales (TED) del país.

La implementación de los centros logísticos desde donde se administrarán las elecciones ya están en funcionamiento y varios tribunales ya empezaron con el despliegue y la distribución del material electoral.

El traslado de papeletas, actas, ánforas, certificados de sufragio y otros insumos hacia los distintos recintos de votación ya está en ejecución bajo estrictas medidas de seguridad y cadena de custodia para garantizar el normal desarrollo electoral.

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, precisó que el proceso comenzó en Cochabamba y que en las próximas horas se extenderá a regiones más alejadas como Beni, Pando y Tarija.

Explicó que desde que el material sale de la empresa gráfica es acompañado por personal de seguridad, resguardo que se mantiene hasta su entrega en cada recinto y mesa electoral.

“Esto para salvaguardar todo el material y garantizar que corresponda a cada recinto y a cada mesa electoral”, señaló.

Sobre la finalización de la entrega, indicó que el director de Procesos Electorales presentará un informe, tomando en cuenta factores climáticos y logísticos que pueden incidir en el traslado.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22
2
Gobernación y Senamhi alertan de un déficit de lluvias en el valle y cono sur
3
Reutilizan los neumáticos en desuso para la cosecha y trabajos en el campo
4
Guerra en Oriente Medio: un conflicto que se desborda por todas partes
5
Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial

Lo más compartido

1
Camacho celebra renuncia de Barrientos y dice que la aplicación del modelo 50/50 es "indetenible"
2
Gobierno autoriza el uso de biotecnología HB4 para la soya en Bolivia
3
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
4
12 presidentes latinoamericanos participan de la cumbre de Trump este sábado
5
El Alto: Tres niños sobreviven a un intento de infanticidio tras ser envenenados y heridos

Más en País

08/03/2026
Iglesia Católica exige respeto a la vida y dignidad de la mujer ante escalada de feminicidios en Bolivia
En el Día Internacional de la Mujer, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), expresó su profunda consternación por los 19...
Ver más
08/03/2026
Buceadores de la Armada trabajan a casi 5.000 metros de altura para garantizar agua potable en Potosí
Buceadores especializados de la Armada Boliviana realizaron trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento subacuático en tres represas que abastecen de agua...
Ver más
El haber inaugurado una nueva etapa en el transporte masivo en el país, abrir Bolivia a los cielos del mundo, coadyuvar en tareas de apoyo en situaciones de desastre nacional, incursionar en la...
Ver más
08/03/2026
El Hércules C-130H abrió a Bolivia los cielos del mundo durante 49 años
El escenario político rumbo a las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba presenta distintas visiones sobre el rol que debe cumplir la Gobernación en el desarrollo regional. 
Ver más
08/03/2026
Candidatos Loza y Flores hablan de polos productivos, turismo y autonomía
Las propuestas de establecer una regalía por la generación de energía eléctrica para Cochabamba y la creación de una zona industrial o Hub logístico industrial son las principales propuestas de los...
Ver más
08/03/2026
Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial
“En el campo no se pueden utilizar zapatos deportivos o calzados, porque entra la tierra y lastima los pies al caminar, por eso es mejor usar wiskus a la hora de cosechar o sembrar papa”, explicaba...
Ver más
08/03/2026
Reutilizan los neumáticos en desuso para la cosecha y trabajos en el campo
En Portada
08/03/2026 País
Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22
A dos semanas de las elecciones subnacionales del 22 de marzo los preparativos se intensifican en los nueve Tribunales Electorales  Departamentales (TED) del...
vista
08/03/2026 País
Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial
Las propuestas de establecer una regalía por la generación de energía eléctrica para Cochabamba y la creación de una zona industrial o Hub logístico industrial...
vista
08/03/2026 País
Candidatos Loza y Flores hablan de polos productivos, turismo y autonomía
El escenario político rumbo a las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba presenta distintas visiones sobre el rol que debe cumplir la...
vista
07/03/2026 Mundo
Presidente Paz se reúne con su homólogo electo de Chile en Miami
En el marco de la cumbre «Escudo de las Américas», el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José...
vista
07/03/2026 Mundo
Donald Trump y 12 líderes regionales firman un acuerdo de coalición militar contra cárteles de la droga
El presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció durante cumbre Escudo de las Américas que el país ha desatendido la región durante años.
vista
07/03/2026 País
El apretón de manos entre Paz y Trump abre una nueva era en las relaciones entre Bolivia y EE. UU.
En el encuentro, Donald Trump agradeció la presencia de Rodrigo Paz en el evento que se celebra en Miami. Se trata del primer encuentro en ambos mandatarios.
vista
Actualidad
En el Día Internacional de la Mujer, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), expresó...
Ver más
08/03/2026 País
Iglesia Católica exige respeto a la vida y dignidad de la mujer ante escalada de feminicidios en Bolivia
Buceadores especializados de la Armada Boliviana realizaron trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento...
Ver más
08/03/2026 País
Buceadores de la Armada trabajan a casi 5.000 metros de altura para garantizar agua potable en Potosí
El presidente estadounidense Donald Trump no tardó mucho tiempo en dar contenido a su iniciativa del Escudo de las...
Ver más
08/03/2026 Mundo
17 países americanos se unen contra los carteles
El haber inaugurado una nueva etapa en el transporte masivo en el país, abrir Bolivia a los cielos del mundo, coadyuvar...
Ver más
08/03/2026 País
El Hércules C-130H abrió a Bolivia los cielos del mundo durante 49 años
Deportes
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
Bolívar y Always Ready disputarán esta tarde el campeonato de la Copa de Verano, a partir de las 16:00 en el estadio...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Bolívar y Always Ready definen al campeón de la Copa de Verano en el estadio Hernando Siles
Tras el partido de ida de la final del torneo de verano, en el que Always Ready ganó a Bolívar en El Alto (3-2), en un...
Ver más
07/03/2026 Fútbol
Fuego cruzado entre Claure y Costa: Acusaciones de amenazas a jugadores, pedidos de pruebas y denuncias
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La 98.ª edición de los Premios de la Academia está más cerca que nunca. Tras el anuncio de los nominados en las 24...
Ver más
08/03/2026 Cultura
Los hispanos que aspiran a conquistar los Premios Óscar 2026
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que...
Ver más
06/03/2026 Cultura
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas