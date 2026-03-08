Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22

A dos semanas de las elecciones subnacionales del 22 de marzo los preparativos se intensifican en los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) del país.

La implementación de los centros logísticos desde donde se administrarán las elecciones ya están en funcionamiento y varios tribunales ya empezaron con el despliegue y la distribución del material electoral.

El traslado de papeletas, actas, ánforas, certificados de sufragio y otros insumos hacia los distintos recintos de votación ya está en ejecución bajo estrictas medidas de seguridad y cadena de custodia para garantizar el normal desarrollo electoral.

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, precisó que el proceso comenzó en Cochabamba y que en las próximas horas se extenderá a regiones más alejadas como Beni, Pando y Tarija.

Explicó que desde que el material sale de la empresa gráfica es acompañado por personal de seguridad, resguardo que se mantiene hasta su entrega en cada recinto y mesa electoral.

“Esto para salvaguardar todo el material y garantizar que corresponda a cada recinto y a cada mesa electoral”, señaló.

Sobre la finalización de la entrega, indicó que el director de Procesos Electorales presentará un informe, tomando en cuenta factores climáticos y logísticos que pueden incidir en el traslado.