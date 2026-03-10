Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12

El rey de España, Felipe VI, sostendrá diferentes reuniones este jueves 12 de marzo en la ciudad de La Paz, en el marco de las preparatorias para la agenda del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en Europa, informó este martes el canciller Fernando Aramayo.

"Esto va a permitir abordar un conjunto de temáticas, entre ellas la preparación de la agenda del presidente Rodrigo Paz a Europa, que planteamos se materialice a corto plazo", afirmó el Canciller.

"El rey nos visita a continuación de la visita que vamos a realizar a Santiago", dijo en conferencia de prensa.

Según confirmó Aramayo, Felipe VI llegará a suelo boliviano en horas de la tarde o noche de este miércoles 11 de marzo, luego de participar de la transmisión de mando del presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Tras su arribo al país, será recibido por residentes españoles.

El jueves 12, por la mañana, se reunirá con empresarios españoles y representantes del empresariado boliviano. Luego, será recibido en Palacio Quemado para una reunión con el Ejecutivo, el comandante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.Al mediodía, el rey, su delegación y la comitiva boliviana tendrán un almuerzo de trabajo. Después de esta actividad se lo acompañará a una visita (que no se precisó dónde) y luego retornará a España.

Según el diario El Deber, la madre del rey Felipe, la reina Sofía visitó Bolivia cuando Jaime Paz Zamora, padre del presidente, Rodrigo Paz, era presidente. La soberana llegó en mayo de 1992 a suelo boliviano y visitó los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Potosí, fue la primera vez que una reina de España visitó la Casa de la Moneda, en la Villa Imperial.