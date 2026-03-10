Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12

Publicado el 10/03/2026 a las 14h21
El rey de España, Felipe VI, sostendrá diferentes reuniones este jueves 12 de marzo en la ciudad de La Paz, en el marco de las preparatorias para la agenda del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en Europa, informó este martes el canciller Fernando Aramayo.

"Esto va a permitir abordar un conjunto de temáticas, entre ellas la preparación de la agenda del presidente Rodrigo Paz a Europa, que planteamos se materialice a corto plazo", afirmó el Canciller.

"El rey nos visita a continuación de la visita que vamos a realizar a Santiago", dijo en conferencia de prensa.

Según confirmó Aramayo, Felipe VI llegará a suelo boliviano en horas de la tarde o noche de este miércoles 11 de marzo, luego de participar de la transmisión de mando del presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Tras su arribo al país, será recibido por residentes españoles.

El jueves 12, por la mañana, se reunirá con empresarios españoles y representantes del empresariado boliviano. Luego, será recibido en Palacio Quemado para una reunión con el Ejecutivo, el comandante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.Al mediodía, el rey, su delegación y la comitiva boliviana tendrán un almuerzo de trabajo. Después de esta actividad se lo acompañará a una visita (que no se precisó dónde) y luego retornará a España.

Según el diario El Deber, la madre del rey Felipe, la reina Sofía visitó Bolivia cuando Jaime Paz Zamora, padre del presidente, Rodrigo Paz, era presidente. La soberana llegó en mayo de 1992 a suelo boliviano y visitó los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Potosí, fue la primera vez que una reina de España visitó la Casa de la Moneda, en la Villa Imperial.

10/03/2026
Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní
“(En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”, informó el presidente de la Federación...
10/03/2026
Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores
Este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el sorteo público para la ubicación de los candidatos a gobernadores en La Paz, rumbo al debate, previsto...
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegará este martes a Chile a las 15:30 (hora de chilena) al Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, para el acto de posesión...
10/03/2026
Paz llegará a Chile la tarde de hoy para una reunión con Kast y su acto de posesión
Este fin de semana pasado, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplió una amplia agenda en Miami en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas” donde sostuvo reuniones bilaterales con el...
10/03/2026
Paz sostuvo reuniones bilaterales con siete presidentes de América Latina
En el marco de la 69 Reunión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Viena, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, expuso ayer los cinco...
10/03/2026
Oviedo expone en Viena sus cinco pilares de la lucha contra las drogas
La instancia legislativa determinó archivar la iniciativa tras advertir fallas de técnica legislativa, posibles vulneraciones constitucionales y falta de respaldo técnico-económico.
09/03/2026
Comisión de Diputados rechaza proyecto para eliminar renta de expresidentes
10/03/2026 País
Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores
Este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el sorteo público para la ubicación de los candidatos a gobernadores en La Paz, rumbo al debate, previsto...
10/03/2026 Economía
Ante posible alza, el transporte advierte que no permitirá un incremento de los combustibles
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió ayer que su sector no permitirá que haya un nuevo incremento en el precio de los...
10/03/2026 País
Paz llegará a Chile la tarde de hoy para una reunión con Kast y su acto de posesión
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegará este martes a Chile a las 15:30 (hora de chilena) al Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Arturo...
10/03/2026 País
Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní
“(En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”, informó el presidente de la Federación...
10/03/2026 Mundo
Cubanos se animan a protestar por la crisis energética
Una vigilia universitaria en La Habana se sumó el lunes al tercer día de protestas en Cuba contra los apagones y otras múltiples crisis, con cacerolazos,...
10/03/2026 Mundo
Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump
Wall Street y los mercados energéticos atravesaron una sesión marcada por la volatilidad luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declarara a...
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Dirección de Turismo, invitó a la población a...
10/03/2026 Cochabamba
Invitan al Festival de la Llajua y la Quilquiña en la Coronilla
“(En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”,...
10/03/2026 País
Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní
El sistema permite verificar en tiempo real la identidad y ubicación del imputado mediante geocercas dinámicas y...
10/03/2026 Seguridad
Fiscalía presenta sistema digital para control de detención domiciliaria
Una vigilia universitaria en La Habana se sumó el lunes al tercer día de protestas en Cuba contra los apagones y otras...
10/03/2026 Mundo
Cubanos se animan a protestar por la crisis energética
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
10/03/2026 Fútbol
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
Con el propósito de permitir una mayor competencia en los torneos de la Liga Superior de Básquetbol, tanto en damas...
10/03/2026 Multideportivo
Tras congreso se anticipan cambios y reestructuración en la Liga de Básquetbol
El proceso para la próxima elección en el Club Bolívar comienza a perfilarse. A través de una carta dirigida a los...
09/03/2026 Fútbol
Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta...
09/03/2026 Fútbol
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua...
10/03/2026 Cultura
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años
“El Palacio Suena” arranca la temporada 2026 con fuerza. Del jueves 12 al martes 29 de marzo pondrán en escena “Meteora...
10/03/2026 Cultura
El Palacio Suena retorna con una nueva historia
ELa presentación del dúo mexicano “Sin Bandera" destaca en la cartelera cultural número once del año. El grupo...
09/03/2026 Cultura
Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años