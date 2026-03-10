Ministerio registra 5.371 casos de chikunguña en el país

El Ministerio de Salud informó este martes que se registran 5.371 casos de chikunguña en el país, la mayoría concentrados en el departamento de Santa Cruz, mientras que en La Paz se declaró alerta roja para evitar la propagación de la enfermedad.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Roxana Salamanca, informó que, del total de casos registrados a escala nacional, 4.500 corresponden a Santa Cruz, 303 a Cochabamba, 332 a Tarija, 81 a Chuquisaca y 68 al departamento de La Paz.

Si bien en la capital cruceña se observa una disminución de contagios en los últimos reportes epidemiológicos, las brigadas sanitarias continúan con el trabajo de control del vector, eliminación de criaderos y fumigación en coordinación con autoridades locales.

En ese contexto, la autoridad de Salud explicó que el reciente fallecimiento reportado en Santa Cruz de la Sierra aún se encuentra en proceso de investigación para determinar las causas exactas.

En el caso de La Paz, Salamanca señaló que se declaró alerta roja ante la presencia de casos, por lo que el Ministerio de Salud dispuso apoyo con la entrega de biolarvicidas e insecticidas destinados a fortalecer las acciones de prevención que ejecutan las autoridades departamentales y municipales.

De forma paralela, el Ministerio mantiene activa la campaña de vacunación contra el sarampión, dirigida a la población entre seis meses y 19 años de edad. La estrategia prioriza el departamento de Santa Cruz, donde se concentra la mayor cantidad de casos de esta enfermedad.

La autoridad reiteró el llamado a la población a acudir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación y colaborar con las acciones de prevención, eliminando recipientes con agua estancada que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.

El mal y su vector

Una publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que “el chikunguña es una enfermedad infecciosa transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus Chikungunya. Los mosquitos implicados en la transmisión son el Aedes aegypti, en Bolivia, y el Aedes albopictus, en otros países.

“Los síntomas comienzan generalmente de cuatro a ocho días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12.