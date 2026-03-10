Paz sostuvo reuniones bilaterales con siete presidentes de América Latina

Este fin de semana pasado, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplió una amplia agenda en Miami en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas” donde sostuvo reuniones bilaterales con el Secretario de Estado de Estados Unidos y con siete mandatarios y autoridades electas.

Entre las temáticas tratadas están seguridad, producción, medio ambiente, tecnología, innovación y relaciones comerciales con autoridades de Estados Unidos, Chile, Argentina, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Paraguay.

Estados Unidos

De la reunión bilateral con el secretario de Estado, Marco Rubio,Paz

Destacó que permite no solo cumplir un compromiso con los bolivianos, sino retomar una relación estratégica en función de ciertos ámbitos de seguridad como el narcotráfico, el terrorismo y el movimiento financiero ilícito.

Chile

En el encuentro con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se planteó la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales entre este país vecino y Bolivia, principalmente en el ámbito comercial y económico, en la línea de la Constitución boliviana.

Paz destacó que actualmente más de 300.000 ciudadanos bolivianos trabajan en Chile, lo que plantea la necesidad de construir una nueva visión de vinculación y cooperación entre ambas naciones.

Argentina

En la reunión bilateral con el mandatario boliviano, el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su disposición de colaborar y generar una sinergia comercial económica con Bolivia.

El Salvador y Honduras

En la cita con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, Paz conversó sobre seguridad, tecnología, innovación y nuevas oportunidades para la región. Resaltó que este país diera un salto en tecnología y eso “sirva para el desarrollo del conocimiento, la educación”.

Dominicana y Costa Rica

Sobre la reunión con el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, Paz destacó que se trata de un país con uno de los mayores flujos turísticos.

Con su homóloga electa de Costa Rica, Laura Fernández, Paz conversó sobre “cómo este país demuestra que el desarrollo puede ir de la mano con el cuidado ambiental.