Ejecutivo se reunirá con el Rey de España a las 11.00 de este jueves

Tras participar del acto de transmisión de mando en Chile, el rey de España, Felipe VI, cumplirá una agenda entre la noche de este miércoles y mañana jueves en La Paz, Bolivia.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó que el monarca arribará alrededor de las 18.00 al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde será recibido por residentes españoles y autoridades. Pernoctará en un hotel en la zona sur de la ciudad de La Paz.

Mañana, jueves, su agenda comenzará a las 08.00 con un desayuno trabajo en ambientes de la Embajada de España en Bolivia, con empresarios españoles residentes en el país y empresarios bolivianos.

A las 11.00 será recibido por autoridades del Órgano Ejecutivo. Según el canciller, Fernando Aramayo, sostendrá una reunión con el presidente Rodrigo Paz y tendrá un almuerzo en Palacio Quemado.

A las 17.00 estará en el aeropuerto de El Alto para partir rumbo a España.

La llegada de Felipe VI a la sede de gobierno permitirá a las autoridades bolivianas abordar un conjunto de temáticas, entre ellas la preparación de la agenda del mandatario boliviano para la visita que realizará más adelante a países de Europa, explicó Aramayo el martes.