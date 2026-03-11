Gobierno invita a empresarios para dar "taxi aéreo" a lugares como Cobija, Guayaramerín y Riberalta

El Gobierno, mediante el Ministerio de Obras Públicas, anunció este miércoles las políticas que ha asumido para promover mayores conexiones aéreas, como la ampliación de la flota de Boliviana de Aviación (BoA) y la invitación a empresarios para que brinden el servicio de "taxi aéreo" para localidades como Cobija, Guayaramerín y Riberalta.

El ministro de Obras, Mauricio Zamora, explicó que se ha tomado esta determinación del "taxi aéreo", después de considerar que sólo existe un vuelo diario hacia Cobija y uno a la semana a Guayaramerín. "Es una barbaridad", dijo.

Anunció que se coordinará con empresarios bolivianos que tengan sus propios aviones para que, presentándose ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), "puedan hacer un servicio a estos lugares tan olvidados".

"Invitamos a todos los empresarios privados que cuentan con aeronaves para poder llegar a la DGAC, ver los requisitos y con esto vamos a tener una solución inmediata a lo que es Cobija, Guayaramerín, Riberalta. Esto es una gran noticia porque es una solución inmediata que queríamos compartir con el país", resaltó.

Más aviones

El ministro Zamora también destacó el crecimiento de la flota de Boliviana de Aviación (BoA), en esta gestión de Gobierno.

Recordó que al inicio de la gestión había solo ocho aviones, pero actualmente hay 13 aviones disponibles. Para el futuro, se prevé que la aerolínea nacional tenga 16 aviones hasta julio y 18 hasta noviembre.

Más aerolíneas

Zamora señaló que existe un "sinnúmero" de líneas interesadas de ingresar a operar en Bolivia. Mencionó empresas de Argentina, Colombia, Panamá y Brasil, pero además se tienen tres compañías de grupos bolivianos: Andina, Ibenor y Go Airlines

A eso se suma que Avianca tendrá vuelos todos los días desde Cusco hasta la ciudad de La Paz, lo cual significa que pasajeros podrán hacer viajes desde la sede de gobierno a otros destinos del país.

La quinta libertad

El ministro explicó que se ha habilitado la quinta libertad en el servicio aéreo en el país, lo cual implica que aerolíneas de otro país pueden pasar por Bolivia y recoger pasajeros para llevarlos en viajes al exterior.

Indicó que antes no se permitía esta modalidad por una política de proteccionismo a favor de la aerolínea boliviana. Indicó que ahora se apuesta por fortalecer la empresa boliviana, para que esté a la altura de la competencia.