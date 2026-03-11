Potosí: más de 29.000 familias afectadas en la campaña agrícola 2025-2026

El secretario de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Genaro Méndez, informó este miércoles que más de 29.000 familias resultaron afectadas por fenómenos climáticos durante la campaña agrícola 2025-2026 en ese departamento.

“Las heladas y granizadas se han presentado en alrededor de 37 de los 42 municipios del departamento, lo que ha provocado que más de 29.000 familias resulten afectadas durante esta campaña agrícola por los diversos fenómenos climáticos”, explicó Méndez.

La autoridad señaló que en algunas comunidades se registró la pérdida de más del 90% de la producción, por lo que los productores solicitan apoyo con semillas para reactivar la siembra y, en otros casos, alimentos secos para las familias damnificadas.

Asimismo, indicó que en las últimas tres semanas también se reportaron periodos de sequía en algunos municipios de las regiones norte, sur y centro del departamento, lo que pone en riesgo el desarrollo de los cultivos.

“Este año empezó a llover en algunas zonas, pero de forma muy escasa. Después de Año Nuevo recién comenzaron las lluvias y tuvimos que sembrar tarde, porque cuando la lluvia llega después de enero ya no existe seguridad en la producción”, explicó el exejecutivo de la Central Provincial de la Segunda Sección Nor Chichas, Francisco Santos, en contacto con Radio Panamericana.

Las afectaciones a las familias productoras se generaron a causa de intensas lluvias, granizadas, heladas, vientos fuertes y sequías, fenómenos que impactaron directamente en la producción agrícola en varias regiones del departamento.

Méndez advirtió que, de persistir las mismas condiciones climáticas, podría verse afectada la provisión de alimentos destinados al mercado interno del departamento de Potosí.