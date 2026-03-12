Empresarios se reunieron con el rey de España y hablaron de inversiones y el potencial de Bolivia en distintas áreas

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó que, en la reunión del miércoles con el rey de España, Felipe VI, conversaron sobre las diferentes potencialidades de Bolivia en los sectores de turismo, minería, agricultura, manufactura, además de inversiones.

"Hemos hecho mucho hincapié al rey Felipe que Bolivia es un país minero históricamente y que tenemos mucho potencial, no solamente en la minería sino también en la agricultura en la ganadería, en la manufactura", explicó el Morales, en contacto con Cadena A.

Resaltó que Bolivia tiene mucho que exportar por ejemplo en alimentos como la carne y la soya.

Además, en el encuentro con el monarca, también se conversó sobre el potencial de Bolivia en turismo con destinos como el salar de Uyuni en Potosí y los Yungas en La Paz, entre otros atractivos "maravillosos" en el territorio nacional.

"Hemos también podido conversar con él (Felipe VI) sobre las futuras inversiones que van a llegar españolas a nuestro país y de lo felices que nos sentimos como país de que una personalidad como el rey nos venga a visitar en este momento tan complejo", añadió.

Felipe VI arribó la noche del miércoles al Aeropuerto Internacional de El Alto, en el departamento de La Paz, para iniciar una visita oficial a Bolivia orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y abordar temas de cooperación entre ambos países.

Este jueves, el rey de España cumple una agenda en que la se programó una reunión en Palacio Quemado, con las autoridades del Gobierno nacional a la cabeza del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.