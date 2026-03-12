Empresarios se reunieron con el rey de España y hablaron de inversiones y el potencial de Bolivia en distintas áreas

País
OXÍGENO
Publicado el 12/03/2026 a las 11h03
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó que, en la reunión del miércoles con el rey de España, Felipe VI, conversaron sobre las diferentes potencialidades de Bolivia en los sectores de turismo, minería, agricultura, manufactura, además de inversiones.

"Hemos hecho mucho hincapié al rey Felipe que Bolivia es un país minero históricamente y que tenemos mucho potencial, no solamente en la minería sino también en la agricultura en la ganadería, en la manufactura", explicó el Morales, en contacto con Cadena A.

Resaltó que Bolivia tiene mucho que exportar por ejemplo en alimentos como la carne y la soya.

Además, en el encuentro con el monarca, también se conversó sobre el potencial de Bolivia en turismo con destinos como el salar de Uyuni en Potosí y los Yungas en La Paz, entre otros atractivos "maravillosos" en el territorio nacional.

"Hemos también podido conversar con él (Felipe VI) sobre las futuras inversiones que van a llegar españolas a nuestro país y de lo felices que nos sentimos como país de que una personalidad como el rey nos venga a visitar en este momento tan complejo", añadió.

Felipe VI arribó la noche del miércoles al Aeropuerto Internacional de El Alto, en el departamento de La Paz, para iniciar una visita oficial a Bolivia orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y abordar temas de cooperación entre ambos países.

Este jueves, el rey de España cumple una agenda en que la se programó una reunión en Palacio Quemado, con las autoridades del Gobierno nacional a la cabeza del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
Caen rocas sobre un bus con pasajeros y dos personas pierden la vida
3
Chile inicia su era más conservadora con el Gobierno de Kast
4
En Chile, Paz propone conformar un bloque de desarrollo con cinco países
5
Cara a cara, diez candidatos proponen su plan para desarrollar Cochabamba

Lo más compartido

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un Congreso dominado por la derecha
3
Chile inicia su era más conservadora con el Gobierno de Kast
4
EEUU destruye barcos con minas en Ormuz y Trump amenaza a Irán
5
Gobierno invita a empresarios para dar "taxi aéreo" a lugares como Cobija, Guayaramerín y Riberalta

Más en País

12/03/2026
Tras asumir la presidencia de Chile, Kast instruye la construcción de muros en las fronteras
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, instruyó construir muros en las fronteras especialmente con Bolivia y Perú a través de seis decretos, los...
Ver más
12/03/2026
Cara a cara, diez candidatos proponen su plan para desarrollar Cochabamba
Anoche, desde el set de ATB, los 10 candidatos a la Gobernación de Cochabamba tuvieron la oportunidad de lanzar sus propuestas y planes de Gobierno  que...
Ver más
El presidente Rodrigo Paz planteó ayer durante su visita a Chile, para la posesión del presidente José Kast, la necesidad de avanzar hacia la conformación de un nuevo bloque de desarrollo que integre...
Ver más
12/03/2026
En Chile, Paz propone conformar un bloque de desarrollo con cinco países
Arribó la noche de este miércoles desde Santiago de Chile, donde asistió a la posesión presidencial de José Antonio Kast. Permanecerá en La Paz hasta el fin de la tarde de este jueves.
Ver más
11/03/2026
Felipe VI de España está en Bolivia
El pasaporte nacional ascendió de puesto en el Índice de Pasaportes Henley que califica los documentos para viajes internacionales de 199 países y 227 destinos.
Ver más
11/03/2026
Los bolivianos pueden viajar a 77 países sin necesidad de visa
La Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios una Resolución Camaral que dispone el retiro definitivo del busto del expresidente Evo Morales de las instalaciones del antiguo Palacio...
Ver más
11/03/2026
Senado aprueba retirar el busto de Evo de la Asamblea Legislativa
En Portada
12/03/2026 País
Empresarios se reunieron con el rey de España y hablaron de inversiones y el potencial de Bolivia en distintas áreas
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó que, en la reunión del miércoles con el rey de España, Felipe VI, conversaron...
vista
12/03/2026 País
Tras asumir la presidencia de Chile, Kast instruye la construcción de muros en las fronteras
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, instruyó construir muros en las fronteras especialmente con Bolivia y Perú a través de seis decretos, los...
vista
12/03/2026 Seguridad
Caen rocas sobre un bus con pasajeros y dos personas pierden la vida
Dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas como consecuencia de un accidente de una flota debido a que varias rocas de un cerro se deslizaron y...
vista
10/03/2026 País
Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12
El rey de España, Felipe VI, sostendrá diferentes reuniones este jueves 12 de marzo en la ciudad de La Paz, en el marco de las preparatorias para la agenda del...
vista
12/03/2026 País
Cara a cara, diez candidatos proponen su plan para desarrollar Cochabamba
Anoche, desde el set de ATB, los 10 candidatos a la Gobernación de Cochabamba tuvieron la oportunidad de lanzar sus propuestas y planes de Gobierno  que...
vista
11/03/2026 País
Gobierno invita a empresarios para dar "taxi aéreo" a lugares como Cobija, Guayaramerín y Riberalta
El Gobierno, mediante el Ministerio de Obras Públicas, anunció este miércoles las políticas que ha asumido para promover mayores conexiones aéreas, como la...
vista
Actualidad
Las autoridades procedieron este miércoles a la aprehensión del alcalde del municipio de Desaguadero, René T., por una...
Ver más
12/03/2026 Seguridad
Aprehenden al alcalde de Desaguadero por presunto delito sexual
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó que, en la reunión del miércoles con...
Ver más
12/03/2026 País
Empresarios se reunieron con el rey de España y hablaron de inversiones y el potencial de Bolivia en distintas áreas
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, instruyó construir muros en las fronteras especialmente con Bolivia y...
Ver más
12/03/2026 País
Tras asumir la presidencia de Chile, Kast instruye la construcción de muros en las fronteras
Cochabamba será sede del 11 al 14 de abril de 2026 de la LIII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de...
Ver más
12/03/2026 Economía
Cámaras de Comercio de Iberoamérica se reúnen en 30 días en Cochabamba
Deportes
Aurora hizo un partido inteligente, aguantó en el primer tiempo, luego en el segundo llegó con peligro a la portería de...
Ver más
12/03/2026 Fútbol
Aurora rescata un punto de oro en su visita al plantel de Gualberto Villarroel en Oruro
Los jugadores de la Selección Nacional se motivan a medida que llega la fecha del partido del repechaje mundialista...
Ver más
12/03/2026 Fútbol
La Selección se prepara y motiva para despedirse de la afición en Santa Cruz
En las últimas horas, el Ministro de Deportes, Ahman Donyamali, confirmó que la Selección de Fútbol de Irán no...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Ministro de Deportes confirma que Irán se retira del Mundial por falta de condiciones
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), rechazó la medida cautelar que solicitó el club Wilstermann, que buscaba...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Wilstermann resta importancia al rechazo de medida cautelar del TAS
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
El reconocido actor argentino-boliviano Fernando Gamarra calificó como “importante” su participación en la serie...
Ver más
12/03/2026 Cultura
Fernando Gamarra: “es un paso importante en mi múltiple carrera”
El actor boliviano Fernando Gamarra suma un nuevo logro internacional con su participación en un episodio de la...
Ver más
11/03/2026 TV
El actor boliviano Fernando Gamarra llega a la serie “La Ley y el Orden”
La primera edición del libro ¿Dónde carajos está Litovchenko? tuvo rotundo éxito, agotándose el medio millar de...
Ver más
11/03/2026 Cultura
Llega la segunda edición de ¿Dónde carajos está Litovchenko?