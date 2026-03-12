Justicia confirma inhabilitación de candidatura de Mario Cossío

La Sala Constitucional Primera de Tarija rechazó este jueves el amparo constitucional presentado por el candidato a la Gobernación de Camino Democrático al Cambio (CDC), Mario Cossío, y confirmó su inhabilitación para participar en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

“Vamos a dar batalla en todas las instancias judiciales que haya que darla, acá ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y afuera ante las cortes y las instancias internacionales”, señaló Cossío tras conocer la determinación judicial.

El candidato fue inhabilitado por no acreditar el requisito de haber residido de manera permanente en Tarija durante al menos dos años antes de los comicios.

La controversia surgió a raíz de documentos contradictorios: una certificación del Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Paraguay, emitida en febrero de 2026, confirmaba que la condición de refugiado de Cossío seguía vigente, mientras que una declaración notarial de diciembre de 2025 lo registraba como residente permanente en Tarija. El Órgano Electoral analizó ambas pruebas antes de emitir su fallo.

Ante esta situación, Cossío interpuso un amparo constitucional alegando vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, la Sala Constitucional Primera denegó la tutela argumentando que existía una contradicción en la documentación presentada por el postulante respecto de su residencia permanente, lo que justificó la confirmación de su inhabilitación.