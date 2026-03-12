Lluvias interrumpen 8 tramos carreteros en 4 departamentos

Las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días provocaron derrumbes y deslizamientos que dejaron al menos ocho tramos de la Red Vial Fundamental intransitables en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y La Paz, informó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El reporte de transitabilidad de la entidad indica que actualmente se supervisan 83 tramos a nivel nacional, varios de los cuales presentan interrupciones o restricciones debido a los efectos de las lluvias, que continúan afectando distintas regiones del país.

Entre los tramos completamente inhabilitados se encuentran el Puente Río Acero en Chuquisaca; los sectores Tarumá - Abapó, Bermejo - La Angostura y San Lorenzo - Salinas en Santa Cruz; Itacuá - La Central, Rotonda 1 - Puente Curuyo y Entre Ríos - Tacuarandí en Tarija; y Puente Marumpampa - Calzada en La Paz.

La ABC reportó además la existencia de tramos habilitados con desvíos, que permiten la circulación a través de rutas alternas, como los tramos Km 185 - La Floresta y Conquista - El Sena en Pando, y Río Acero - Río Bartolo en Chuquisaca.

Además, advierte sobre restricciones vehiculares por conflictos sociales en los tramos Santo Domingo - Monte Grande en Beni y Llavini - Bombeo en Cochabamba, que se suman a los problemas generados por las precipitaciones.

En Chuquisaca, un derrumbe registrado en el sector Abra de Bartolo obligó a suspender la circulación en el tramo El Salto - Monteagudo, donde personal técnico y maquinaria pesada trabajan para restablecer el tránsito.

La Administradora Boliviana de Carreteras mantiene equipos de emergencia desplegados en diferentes puntos del país y recomienda a los usuarios consultar en tiempo real el estado de las vías a través de su página oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo.

La ABC pidió a los conductores extremar precauciones, respetar señalizaciones y planificar sus viajes considerando las interrupciones provocadas por derrumbes y deslizamientos.