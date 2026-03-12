Paz agradece a Felipe VI por su visita: "Hace un trabajo enorme para que Bolivia vuelva al mundo"
El presidente Rodrigo Paz aseveró este jueves que el rey de España, Felipe IV, quien visita al país, realiza un gran trabajo para que Bolivia vuelva al mundo y el mundo a Bolivia.
El mandatario calificó a Felipe de un "gran amigo de Bolivia" y un "gran amigo personal". "Sobre todo un gran ser humano, el rey de España, que nos está visitando y está haciendo un trabajo enorme para que Bolivia vuelva al mundo y el mundo vuelva a Bolivia", sostuvo a través de un video.
Por su parte, Felipe VI agradeció a Paz y destacó que el nuevo gobierno tenga el objetivo de poner a Bolivia en el mapa del mundo.
"Un placer estar aquí contigo y con este nuevo gobierno y apoyando la nueva etapa de Bolivia, como dices, abierta al mundo y esperamos contribuir también para que el mundo, no sólo los hermanos de España, estén más presentes en Bolivia", sostuvo el rey.
"Vamos a salir adelante, tengan fe que estamos yendo por buen camino", finalizó Paz.
Felipe VI tuvo una ardua agenda en Bolivia. A las 09:15, hubo una salida de su comitiva hacia la residencia de la Embajada de España. A las 09.30 fue parte del desayuno trabajo con empresarios españoles y representantes de las asociaciones patronales del país en la residencia de la Embajada de España.
A las 11.30 se desplazó a pie hacia el Museo de Etnografía y Folclore. Se prevé que a las 15.00, la comitiva del Rey de España se trasladé al aeropuerto de El Alto.