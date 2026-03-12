Paz agradece a Felipe VI por su visita: "Hace un trabajo enorme para que Bolivia vuelva al mundo"

Publicado el 12/03/2026 a las 14h41
El presidente Rodrigo Paz aseveró este jueves que el rey de España, Felipe IV, quien visita al país, realiza un gran trabajo para que Bolivia vuelva al mundo y el mundo a Bolivia.

El mandatario calificó a Felipe de un "gran amigo de Bolivia" y un "gran amigo personal". "Sobre todo un gran ser humano, el rey de España, que nos está visitando y está haciendo un trabajo enorme para que Bolivia vuelva al mundo y el mundo vuelva a Bolivia", sostuvo a través de un video.

Por su parte, Felipe VI agradeció a Paz y destacó que el nuevo gobierno tenga el objetivo de poner a Bolivia en el mapa del mundo.

"Un placer estar aquí contigo y con este nuevo gobierno y apoyando la nueva etapa de Bolivia, como dices, abierta al mundo y esperamos contribuir también para que el mundo, no sólo los hermanos de España, estén más presentes en Bolivia", sostuvo el rey.

"Vamos a salir adelante, tengan fe que estamos yendo por buen camino", finalizó Paz.

Felipe VI tuvo una ardua agenda en Bolivia. A las 09:15, hubo una salida de su comitiva hacia la residencia de la Embajada de España. A las 09.30 fue parte del desayuno trabajo con empresarios españoles y representantes de las asociaciones patronales del país en la residencia de la Embajada de España.

A las 11.30 se desplazó a pie hacia el Museo de Etnografía y Folclore. Se prevé que a las 15.00, la comitiva del Rey de España se trasladé al aeropuerto de El Alto.

