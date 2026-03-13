Jhonny Fernández logra detención domiciliaria por caso "pavimentos"

La justicia determinó detención domiciliaria para el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, por el caso "pavimentos", con derecho al trabajo.

La autoridad debe pagar una fianza de 500.000 bolivianos, además de arraigo y prohibición de concurrir a ciertos lugares.

"Se ha hecho justicia, se han desvirtuado la mayoría de los riesgos procesales. Lo dijimos en su momento: se evaluaron mal todas las pruebas y tenía un tinte meramente político", afirmó el vocero municipal Bernardo Montenegro.

La fiscal del caso informó que Fernández tiene 10 días hábiles para cumplir las medidas de carácter personal.

El concejal Alberto Vaca cuestionó que el director jurídico de la Alcaldía se presentara "para defender" al alcalde.

La Fiscalía inició la investigación del denominado caso "Pavimentos" basándose en un informe de la Contraloría que observó irregularidades en la ejecución de obras del plan de pavimentación de cuatro kilómetros de calles y avenidas en los distritos 14 y 13, entre otros.