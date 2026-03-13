Paz: “Captura de Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado”

El presidente Rodrigo Paz, brindó detalles acerca de la aprehensión de Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados por EEUU. Indicó que la captura del narcotraficante es el inicio de las acciones para que Bolivia sea libre del crimen organizado y marca un punto inflexión.

"La captura de Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, pero además reafirma la voluntad del Gobierno, de la lucha contra las mafias internacionales y nacionales", sostuvo paz.

Indicó que es el inicio de una serie de acciones que reflejan la determinación del Gobierno de hacer de Bolivia un país libre del crimen organizado del narcotráfico y la corrupción y la impunidad.

Mencionó que en el lapso de cinco meses se ha tomado determinaciones fuertes frontales, transparentes, de la lucha contra la corrupción. Paz subrayó además que Bolivia ha generado un hecho trascendental. No solo para la nación, sino también para la región.

"Uno de los narcotraficantes y criminales, considerados uno de los cuatro del continente. Ha caído bajo el rigor y la capacidad del Estado a través de sus sistemas de seguridad y nuestra policía boliviana", sostuvo.