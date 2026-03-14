Recompensa por la captura de Marset será destinada a equipar a la Policía Boliviana

País
ABI
Publicado el 14/03/2026 a las 14h34
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El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que los 2 millones de dólares provenientes de la recompensa por la captura del narcotraficante transnacional Sebastián Marset serán destinados a premiar al personal que participó en la operación y a fortalecer el equipamiento de la Policía Boliviana.

“Se ha decidido que los 2 millones de dólares que se cobren por esta operación de haber capturado al señor Marset van a ser distribuidos entre las personas que participaron en este operativo y otra parte, tal vez la mitad o una menor, en función de lo que proponga el comandante, para equipamiento para este tipo de operaciones”, explicó Paredes durante la conferencia de prensa.

El viceministro destacó que la captura de Marset representa un logro continental, que trasciende fronteras y constituye un aporte de Bolivia al mundo. “Hemos recibido felicitaciones de Estados Unidos, Paraguay y otros países miembros, porque realmente este es un hecho fundamental”, subrayó.

Asimismo, Paredes consideró este hecho como un “mejor regalo a Bolivia y a la propia Policía” en el marco de los 200 años de la institución policial. Además, señaló que la lucha contra el crimen organizado continuará, pero los resultados se anunciarán únicamente cuando sean concretos, siguiendo la directriz del presidente de la República de priorizar la eficacia sobre la publicidad.

El viceministro agradeció a los medios de comunicación por su cobertura responsable y reiteró el compromiso del Gobierno y la Policía Boliviana de mantener la institucionalidad y ser implacables contra las organizaciones criminales.

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