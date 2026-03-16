Chile comienza a instalar su “Escudo Fronterizo”

José Antonio Kast, presidente de Chile, presentó este lunes el "Plan Escudo Fronterizo" durante una visita a la frontera norte de su país para la construcción de una zanja y la instalación de otras barreras físicas en la frontera con Perú y Bolivia, con el objetivo de frenar la inmigración irregular en el marco de su gobierno de emergencia.

"En esta región se viven situaciones dramáticas. Se viven situaciones de inmigración ilegal hace muchos años", dijo Kast en conferencia de prensa.

"Hemos tomado decisiones claras y concretas de cerrar nuestra frontera a la inmigración ilegal, al narcotráfico, al crimen organizado. Hoy día lo queremos concretar sin pausa alguna", mencionó.

El plan del mandatario chileno contempla la edificación de muros y rejas de hasta cinco metros de altura, la disposición de alambradas y el despliegue de tecnología militar para aumentar la vigilancia.

Frontera chilena con Perú

Este lunes, como reporta el sitio noticioso chileno 24Horas, “el presidente José Antonio Kast llegó hasta Chacalluta para supervisar el inicio del “Plan Escudo Fronterizo”, el proyecto que busca frenar, o al menos disminuir, la inmigración ilegal, la venta en el extranjero de autos robados en Chile y el narcotráfico.

“Sin embargo, para que la iniciativa fructifique, las zanjas y los muros deben ir acompañados de otras medidas.

“El director nacional del Servicio de Migraciones (de Chile), Frank Sauerbaum, ve la construcción de las zanjas como “un gesto y señal” para enfrentar la inmigración irregular, pero que debe ser complementada. “Hay por lo menos 12 puntos de la frontera que hay que fortalecer. Esto de la barrera física es una señal solamente. Pero se va a complementar con más gente del Ejército desplegada en la frontera, con drones para poder vigilar. Creer que la sola franja va a parar la migración, no va a ser así.

“La delincuencia va buscando nuevas oportunidades, la Policía también tiene que ser rápida en ir detectando estas nuevas vías”, aseguró Sauerbaum”.

Paz: “El derecho a un futuro”

En Brasilia, al referirse a este asunto el presidente Rodrigo Paz afirmó que, pese al pasado entre Bolivia y Chile, Su gobierno apuesta por "el derecho a un futuro".

"Nosotros hemos sido claros. Y en ese caso, creo que Bolivia con su nobleza, creo que ha definido claramente: hay un pasado, lo preponderante es el derecho a un futuro y yo estoy peleando por un futuro para los bolivianos. No es fácil, no es fácil, pero evidentemente creo que estamos en el camino correcto".