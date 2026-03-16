Paz ofrece a Brasil el uso de "todos los puertos" bolivianos y anuncia nuevas leyes de Hidrocarburos y Minería

Tras reunirse con su homólogo brasileño, Lula da Silva, el presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, ofreció al vecino país el uso de "todos los puertos" bolivianos y adelantó que el 2026 estará marcado por una serie de leyes que ayudarán al país a tener nuevas formas de "entender los hidrocarburos, la minería, los evaporíticos y el manejo en el caso de las tierras raras".

En su intervención, Paz reafirmó que el Estado está en condiciones de "ofrecer todos nuestros puertos para hacer una visión real de su capacidad bioceánica" y convertirlos en un "espacio de conectividad de las diversas energías".

"Bolivia no solo puede tener energías como el gas, sino ser un espacio de conectividad de las diferentes energías", aseveró.

Paz, en ese sentido, aseguró que "a través de la democracia" el país "ha entendido que la ideología no da de comer".

Por otro lado, en su intervención, Paz anunció que el 2026 para Bolivia es el año de "reordenar la casa" y en ese sentido anunció que en el corto plazo de aprobarán leyes que ayudarán a que el país tenga nuevas formas de entender temas referidos a los "hidrocarburos, minería, evaporíticos, tierras raras", entre otros.

En el acto, los gobiernos de Bolivia y Brasil, liderados por sus presidentes Rodrigo Paz y Luiz Inácio Lula da Silva, suscribieron acuerdos de integración entre ambos países.

Los acuerdos fueron suscritos en el Palacio de Planalto, en Brasilia, donde ambos mandatarios destacaron su trabajo por la integración.

Lula dijo que ambos países comparten una frontera viva que conecta pueblos, culturas y economía.