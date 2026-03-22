Cierran mesas de votación en el país y comienza el conteo para definir autoridades subnacionales

Concluida la jornada electoral de este domingo, las mesas de sufragio empezaron a cerrar de manera progresiva en todo el territorio nacional y se dio inicio al conteo de votos que definirá a las nuevas autoridades departamentales y municipales.

Tras el cumplimiento de las ocho horas de votación establecidas por el Tribunal Supremo Electoral, los jurados electorales procedieron al cierre de mesas, principalmente en ciudades como Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz, donde de inmediato se inició el escrutinio.

Con las urnas selladas, los jurados comenzaron el conteo voto a voto y la elaboración de las actas oficiales, que posteriormente serán remitidas a los centros de cómputo de los tribunales electorales departamentales para su procesamiento.

La jornada estuvo marcada por una amplia participación ciudadana. Desde tempranas horas, miles de bolivianos acudieron a los recintos electorales en áreas urbanas y rurales, en algunos casos enfrentando bajas temperaturas, lo que evidenció el compromiso con la elección de autoridades subnacionales.

De acuerdo con datos oficiales, un total de 7.429.516 ciudadanos estaban habilitados para votar en estos comicios, distribuidos en los nueve departamentos del país.

Mientras avanza el conteo, crece la expectativa en la población a la espera de los resultados que definirán el nuevo escenario político a nivel regional y municipal.