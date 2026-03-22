Conteo rápido al 69% muestra a JP Velasco al frente por la Gobernación cruceña
Publicado el 22/03/2026 a las 22h00
El candidato Juan Pablo Velasco se impone en la elección a la Gobernación de Santa Cruz, según el conteo rápido al 69% (29%) del coteo rápido difundido tras la jornada de las elecciones subnacionales desarrolladas este domingo.
El postulante por Libertad y Republica logró una votación de 324 mil votos a favor, seguido por el candidato por Santa Cruz para Todos, Otto Ritter que logra hasta el momento 288 mil votos con 26%.
