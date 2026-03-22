Ministros emiten su voto y destacan una jornada electoral "en tranquilidad y paz"

Al acudir a las urnas este domingo de elecciones subnacionales, autoridades del Gobierno destacaron el clima de "tranquilidad y paz" durante la votación y afirmaron que este proceso constituye "una forma de reafirmar nuestro compromiso con Bolivia".

"Los reportes hasta ahora son de absoluta normalidad, paz, tranquilidad y mucha participación de la gente", dijo el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en contacto con la prensa, tras emitir su voto en un recinto en la ciudad de La Paz.

Asimismo, Lupo expresó que por ello los bolivianos "debemos felicitarnos" y relievó que estas elecciones subnacionales son una oportunidad de ejercer el derecho al voto libremente en democracia.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, Mauricio Zamora, informó, mediante sus redes sociales, que "como todos los bolivianos, hoy cumplió su deber con la democracia".

"Participar en estas elecciones subnacionales, donde elegimos alcaldes y gobernadores, es una forma de reafirmar nuestro compromiso con Bolivia y con el derecho de todos a decidir el rumbo de nuestro país", sostuvo Zamora.

Remarcó que cada voto cuenta y fortalece "nuestra institucionalidad".

Este domingo, la ciudadanía boliviana acude a las urnas para elegir a 5.432 autoridades departamentales, regionales y municipales (entre titulares y suplentes), para el periodo 2026-2031, en todo el país.

Son alrededor de 7,5 millones de bolivianas y bolivianos que irán a las urnas, las cuales estarán abiertas por ocho horas continuas a partir de la apertura de la mesa de sufragio, desde las 08.00 hasta las 16.00, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).