Policía registra 3.000 arrestados en todo el país por infringir Auto de Buen Gobierno

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol, informó que existen alrededor de 3.000 personas en todo el país que fueron arrestadas por incumplir el Auto de Buen Gobierno emitido en los diferentes departamentos por las elecciones subnacionales que se realizan este domingo 22 de marzo.

"Tenemos alrededor de unas 3 mil personas de momento a nivel nacional han sido sorprendidas infringiendo estas disposiciones", aseveró Sokol en contacto con la prensa en la ciudad de La Paz.

Precisó que las personas fueron encontradas consumiendo bebidas alcohólicas o circulando sin autorización en vehículos pasada la medianoche. Sobre los carros retenidos, indicó que al finalizar la jornada se conocerá la cantidad de manera oficial.

"Tenemos nuestro centro de crisis donde haremos nuestro monitoreo a nivel nacional", aseguró Sokol.

Por las elecciones subnacionales, la Policía Boliviana desplegó a más de 27.100 efectivos, 1.000 vehículos y 800 motocicletas en todo el país a fin de realizar trabajos de control y seguridad para garantizar una jornada electoral tranquila.