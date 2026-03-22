Subnacionales 2026: La Paz y Santa Cruz frente a modelos en disputa

RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 22/03/2026 a las 7h42
Las elecciones subnacionales de 2026 en Bolivia muestran un escenario más complejo que en ciclos anteriores: una alta fragmentación política, debilitamiento institucional y una ciudadanía que exige respuestas concretas en economía, seguridad, reactivación y corrupción. En La Paz y Santa Cruz, los dos polos políticos del país, esta disputa adquiere una dimensión estratégica, donde los candidatos no solo compiten por cargos, sino por imponer modelos de gestión.

Santa Cruz – Alcaldía

En Santa Cruz de la Sierra, la elección municipal se desarrolla en un contexto de dispersión electoral, pero con un núcleo claro de candidatos que concentran la atención.

Angélica Sosa (SPT) plantea eficiencia administrativa, modernización institucional y fortalecimiento del aparato municipal como base para la reactivación económica. Su enfoque apunta a dinamizar el sector privado mediante simplificación de trámites y generación de condiciones para la inversión, mientras en seguridad propone ampliar la capacidad operativa de la guardia municipal y sistemas de vigilancia.

Gary Añez (PST) construye su propuesta sobre la reactivación económica urbana, con énfasis en empleo, incentivos a emprendedores y articulación público-privada. En seguridad, apuesta por tecnología y coordinación institucional, mientras que en corrupción prioriza auditorías y transparencia en la gestión.

Manuel Saavedra (VOS) introduce un enfoque más ciudadano, con propuestas orientadas a control social, fiscalización y participación como mecanismos para combatir la corrupción, además de medidas de reactivación basadas en apoyo a pequeños negocios.

Paola Cronembold (NGP) plantea gestión técnica, desarrollo urbano y fortalecimiento institucional, con énfasis en planificación como herramienta para reactivar la economía y mejorar servicios. En seguridad, propone ordenamiento urbano y prevención.

Soo Hyun Chung (FE) apuesta por una gestión más estructurada, combinando desarrollo económico con disciplina institucional.

Félix Oros (MTS) introduce una visión más social, con énfasis en inclusión económica y control estatal.

El resto de candidatos; Alfredo Solares, Orlando Peña, Carlos Subirana, Rosario Schamisseddine, Rafael Quinteros y Federico Morón— completa un escenario altamente fragmentado, donde la dispersión del voto será un factor determinante.

La Paz – Alcaldía

En La Paz, la elección municipal presenta una lógica distinta, más centrada en gestión urbana e institucionalidad.

Iván Arias (SPBC) apuesta por la continuidad, con énfasis en estabilidad financiera, obras urbanas y gobernabilidad como base de la reactivación económica. Su enfoque prioriza la gestión administrativa ordenada y la ejecución de proyectos.

César Dockweiler (Innovación Humana) propone transformación estructural de la ciudad mediante grandes proyectos de infraestructura y transporte, buscando dinamizar la economía a través de inversión pública de alto impacto.

Waldo Albarracín (Venceremos) centra su propuesta en institucionalidad, con énfasis en transparencia, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la participación ciudadana.

Luis Siles (UPC) propone reactivación económica a través de apoyo a emprendedores y modernización administrativa.

Jorge Dulón (MTS) enfatiza la necesidad de una gestión más técnica y ordenada.

Miguel Roca (Somos La Paz) plantea desarrollo urbano con énfasis en servicios y economía local.

Los demás candidatos; Hernán Rivera, Carlos Palenque, Fernando Valencia, Óscar Sogliano, Isaac Fernández, Jhonny Plata, Mario Silva, Francisco Iturralde, Carlos “Nemo” Rivero, Raúl Daza y Ricardo Cuevas— amplía la oferta electoral en un escenario igualmente fragmentado.

La Paz – Gobernación

En la Gobernación de La Paz, la dispersión es aún mayor, pero un grupo de candidatos concentra el debate:

Santos Quispe (UPC) propone continuidad basada en inversión pública y proyectos regionales como eje de reactivación económica, privilegiando el rol del Estado en la dinamización productiva.

Félix Patzi (MTS) plantea reestructuración autonómica con énfasis en industrialización y desarrollo productivo regional.

Luis Revilla (Patria Sol) introduce un enfoque más institucionalista, centrado en gestión eficiente, transparencia y atracción de inversión.

Leopoldo Chui (Jallalla) propone fortalecer economías comunitarias y control social.

Kurt Reintsch (Libre) plantea dinamización económica con enfoque más empresarial.

Flavio Merlo (APB-Súmate) completa el bloque con propuestas de gestión técnica y desarrollo regional.

Los otros candidatos; Abigail Molina, Germán Riveros, Augusto Oblitas, René Yahuasi, Andrés Gómez, Fidel Chura, Clemente Gutiérrez, Demetrio Villca, Orlando Callisaya, Ingvar Ellefsen y Yosmar Espejo— conforma un escenario de alta dispersión.

Santa Cruz – Gobernación

Finalmente, en la Gobernación de Santa Cruz se expresa un modelo orientado al crecimiento económico:

Luis Fernando Camacho (Creemos) plantea consolidar la autonomía y fortalecer el aparato productivo regional como base de la reactivación.

Branko Marinkovic (Demócratas) impulsa inversión privada, reducción del Estado y dinamización empresarial.

Vladimir Peña (FE) propone equilibrio entre inversión pública y privada.

Juan Pablo Velasco (Libre) introduce innovación y tecnología como motores económicos.

Chi Hyun Chung (MTS) combina desarrollo económico con orden institucional.

Otto Ritter (SPT) plantea gestión administrativa y fortalecimiento institucional.

Los demás; Julio César Tórrez, Mauricio Quezada, Miguel Cadima, Eduardo Pereira y Guido Nayar— completa la oferta electoral.

Contraste estructural

En generales, una mirada coyuntural rápida, revela una diferencia estructural importante: mientras La Paz prioriza institucionalidad, rol del Estado y reconstrucción de confianza, Santa Cruz profundiza un modelo basado en crecimiento económico, inversión privada y autonomía. 

Sin embargo, ambos convergen en la presión de responder a la ciudadanía frente a la crisis económica, la inseguridad y la corrupción. En esa tensión se define no solo una elección, sino el rumbo del poder subnacional en Bolivia.

