Subnacionales: Defensoría del Pueblo considera que la jornada de votación se desarrolló con “total regularidad”

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, consideró este domingo que la jornada de votación se desarrolló con “total regularidad”, a pesar de los casos e incidentes registrados durante las elecciones subnacionales 2026.

Durante esta jornada, informó que se registraron un total de 353 denuncias de la ciudadanía, de las cuales 230 fueron subsanadas. La mayor cantidad de casos se presentó en relación con el certificado de impedimento, con 90 casos en Oruro y 67 en La Paz.

Posteriormente, se reportaron 77 casos vinculados a la instalación de las mesas de sufragio, 64 fuera del horario de votación, 59 por voto preferente, 39 por voto asistido y 20 debido a la falta de información visible.

“Pese a estos incidentes, la jornada se ha desarrollado con total regularidad. En consecuencia, debemos felicitar a la población boliviana por su asistencia a los recintos electorales”, destacó Callisaya.

Uno de los casos más relevantes fue la suspensión de la votación en el municipio de Exaltación, Beni, ante incidentes con las mesas de votación y los pobladores de esa localidad.

En la unidad educativa Don Bosco, de la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz, también se suspendió la votación debido a problemas con las papeletas, informó Callisaya.