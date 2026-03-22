Surge un acuerdo político tácito para cambiar la Ley de Régimen Electoral

En el desarrollo de la jornada electoral se consolidó un acuerdo tácito para la modificación de la Ley de Régimen Electoral, con la que se administra los comicios en los que emergerán nuevos gobernadores, asambleístas y concejales. El Presidente del Estado, el del Tribunal Supremo Electoral, el oficialista Samuel Doria Medina y el opositor Jorge Quiroga hicieron observaciones a este instrumento y demandaron su cambio.

La mañana de este domingo, desde Tarija, eñ presidente Rodrigo Paz propuso revisar el calendario electoral del país, al considerar que la frecuencia de votaciones resulta excesiva para la población.

"En seis meses hemos tenido tres elecciones, eso hay que cambiarlo. Es un exceso de ejercicio (electoral) en el sentido de la política sobre el ciudadano que quiere día a día salir adelante", dijo y planteó la necesidad de hacer un ajustes.

El más duro fue el expresidente Jorge Quiroga quien cuestionó a la autoridad electoral por generar confusión en la población y dijo que el principio de preclusión fue pisoteado.

"Sé que en este proceso la gente a veces quedó confundida. Anoche (en El Alto) bajaron a dos candidatos, quedó uno y cambió otra en Cochabamba. Hubo muchas dificultades y creo que el principio de preclusión, que señala que una vez que se cumple una etapa no se puede revisar, ha sido pisoteado", afirmó.

El 18 de marzo, el TSE notificó a tres candidatos a la alcaldía de El Alto que fueron inhabilitados porque no cumplian con el principio de la residencia en el municipio y faltando apenas algunas horas para el 22 de marzo, rehabilitó a Eliser Roca y se ratificó en la inhabilitación de Einar Viscarra y David Vargas.

Por su parte, el oficialista Samuel Doria Medina dijo que hay "muchas cosas" que cambiar de la Ley Electoral, en el contexto de que en las últimas horas hubo inhabilitaciones y hasta una rehabilitación para la alcaldía de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país.

"Y muchas otras cosas más que hay en ley electoral que se tiene que cambiar. Es absurdo estar inhabilitando de acuerdo a la cara del candidato en las últimas horas", aseveró Doria Medina.

En ese contexto, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que una vez culminado el proceso de este domingo, el OEP entregará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley modificatorio de toda la normativa electoral.

"Debemos ser sinceros con la población, esa norma no estamos de acuerdo, estamos obligados a acatarla, sí, pero por responsabilidad, culmina este proceso electoral y vamos a entregar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley modificatorio de toda la normativa electoral", señaló.

Ávila planteó la necesidad de modernizar la Ley de Régimen Electoral en el tema de encuestas, medios de comunicación digitales, en los permisos de circulación vehicular y en todo lo que compete el proceso electoral, ya que la actual norma tiene al menos 16 años.

"Nosotros hemos sido claros y enfáticos, para nosotros como Tribunal Supremo Electoral debe ser la última vez que se utilice esta normativa electoral, que ha sido puesta en vigencia hace más de 10 años atrás, 16 para ser exacto, pero que es una norma que ha copiado incluso el anterior Código Electoral, es decir, podríamos tener una norma de hace 20 años", puntualizó Ávila.

Asimismo, indicó que se trata de una norma rezagada, desactualizada, que produce conflictos como la demanda de inhabilitación a 72 horas o la sustitución de candidatos a 72 horas, lo que debe ajustarse y actualizarse a una nueva realidad acorde a los avances y cambios producidos a lo largo del tiempo.