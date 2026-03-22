Tres mesas en Santa Cruz y una en Beni aún no se habilitaron, reporta TSE

El presidente de Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que las mesas de sufragio en el país abrieron en un 99,7% y se suscitaron inconvenientes en tres mesas de Santa Cruz y una de Beni.

"En Santa Cruz solamente se han aperturado 8.961, hay problemas en tres mesas", indicó Ávila y precisó que se trata de las localidades de Puerto Paz, Picaflor y San Fernando.

Asimismo, en el caso de Beni hay una mesa que aún no está habilitada en la localidad de Exaltación. "Se han dirigido allá los locales de los tribunales electorales y están organizando para que esta votación se lleve adelante", agregó el presidente del TSE.

En ese sentido, Ávila explicó que, si esas mesas no se llegan a abrir, los votos se computan en cero. "El tema es que, si no se llega a aperturar estas mesas, dialogando con los ciudadanos, etc., estas mesas nos dicen el procedimiento y la norma que se computan en cero", indicó.