Al menos seis departamentos elegirán su gobernador en segunda vuelta

Al menos seis departamentos irán a la segunda vuelta para elegir gobernador su gobernador, de acuerdo con los resultados preliminares de la Elección Subnacional 2026 difundidos anoche.

Solo en Potosí y Pando hay certidumbre acerca de su gobernador electo. En el primero de esos departamentos, René Joaquíno, candidato de Alianza Social, obtuvo el 42,14% de los votos, al 94% del computo total de actas de sufragio.

En Pando, Gabriela de Paiva, candidata de Libre Pando, tenía el 45,82 de los votos, con un 98,74% del cómputo total.

Un tercer departamento que tiene un ganador casi seguro de la elección para gobernador es Cochabamba, donde Leonardo Loza tenía el 39,77 de la votación con el 97,08 de las actas computadas.

De acuerdo a la normativa electoral, se logra la victoria en primera vuelta con el 50% de votos más uno o logrando el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo.

En los otros seis departamentos ningún candidato logró acercarse al 40%, así en volverán a votar para gobernador, el 18 de abril.