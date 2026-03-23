Paz califica las subnacionales como las "más transparentes" y garantiza respeto a la decisión popular

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó este lunes a la población boliviana por desarrollar el domingo las elecciones subnacionales de la manera "más transparente y libre" y afirmó que se hará respetar la decisión del pueblo.

"Quiero felicitar a Bolivia, felicitar por las elecciones que se han llevado el día de ayer (domingo), las más transparentes y la elección con menos incidencia de los últimos 20 años", expresó el jefe de Estado en un acto público por el Día del Mar en el municipio de Puerto Quijarro.

El mandatario señaló que desde el Gobierno nacional se garantizó a los candidatos de las elecciones subnacionales su derecho a participar y se prohibió que se quiera inducir a la voluntad popular.

"No como antes que, con el miedo, el juicio o con la acusación falsa te sacaban de la carrera electoral. Yo sufría eso cuando era candidato a diputado, a concejal, a alcalde y a senador. Siempre la amenaza, siempre el juicio", dijo.

En ese sentido, reiteró que los comicios del domingo fueron de manera "libre, abierta".

"El que quiso correr y ser elegido tuvo todos los derechos cumpliendo la norma y la ley; y, por eso, Bolivia serás bendecida porque si defiendes tu democracia, con tu democracia vas a salir adelante", sostuvo.

Remarcó que "su gobierno es de los bolivianos", por lo que hará respetar la decisión del pueblo, en cada región.

"Y con los elegidos, que no se equivoquen. No entren con discurso político a hablar con el gobierno, entren con las propuestas para trabajar conjuntamente, porque eso es lo que necesita Bolivia", puntualizó.