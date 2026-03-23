Subnacionales reconfiguran el paisaje político regional

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ERBOL
Publicado el 23/03/2026 a las 18h53
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Las elecciones subnacionales del último domingo han dejado como saldo un nuevo mapa político regional, donde los puestos de representación se distribuyen entre diferentes fuerzas políticas que ahora serán protagonistas en esta nueva etapa política.

Existen alianzas que han ratificado su emergencia nacional como Patria y Libre, mientras que antiguos militantes del MAS siguen vigentes en otras siglas. En medio, también persisten fuerzas regionales con espacios de poder local.

Entre los puntos destacables, la alianza Patria, liderada por el presidente Rodrigo Paz, surge como un actor nacional con victorias en La Paz, Beni y Tarija, además de un segundo lugar en Oruro y Chuquisaca para gobernaciones. En todos estos casos, la alianza oficialista estará en segunda vuelta.

Libre también surge en este contexto, con victorias para la gobernación de Pando y en Santa Cruz con JP Velasco, aunque este segundo está sujeto a balotaje.

El MAS, otrora partido que dominaba el escenario electoral, no ha participado de estas elecciones, aunque sus militantes han logrado victorias este domingo.

Tal es el caso de Leonardo Loza para la gobernación de Cochabamba, pero también están otros políticos que en su momento fueron masistas, como César Dockweiler que ganó la Alcaldía de La Paz; Edgar Sánchez, primero para gobernador de Oruro; además de René Joaquino y Williams Cervantes, victoriosos para gobernador y alcalde de Potosí.

 

Por departamento  

En La Paz se perfila una segunda vuelta por la Gobernación, entre Luis Revilla de Patria Sol que obtuvo el primer lugar y un segundo aún indefinido dado el escaso margen entre los aspirantes. René Yahuasi de Nueva Generación Patriótica y Antonio Riveros de Innovación Humana tienen una diferencia de décimas, que se definirá en el cómputo oficial.

Para la Alcaldía de La Paz, el ganador es el exgerente de Mi Teleférico, César Dockweiler de Innovación Humana, quien pese a tener pasado en el MAS, ahora se ha despegado del partido azul y del socialismo.

En El Alto, el virtual alcalde es el comunicador Eliser Roca, de Unión por el Cambio (UPC), la agrupación liderada por el gobernador saliente Santos Quispe.

En Santa Cruz, se perfila una segunda vuelta por la gobernación entre el empresario de tecnologías digitales, Juan Pablo Velasco, de Libre, y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos.

Ambos superaron a Luis Fernando Camacho del oficialista Patria Creemos. En tanto que la Alcaldía cruceña tuvo como ganador de manera holgada a Manuel “Mamen” Saavedra de VOS.

En Cochabamba, el ganador para la gobernación es el evista Leonardo Loza, quien, sin embargo, debe aún esperar los resultados oficiales para declararse victorioso en primera vuelta de confirmarse que ha logrado el 40% de los votos con 10% de diferencia respecto del segundo. En el municipio de Cercado, el ganador es Manfred Reyes Villa de Súmate, que va por una nueva gestión como alcalde.

En Tarija, departamento al que representa Rodrigo Paz, su aliado Adrián Oliva ganó la primera vuelta para gobernador, aunque no le alcanzaría para consolidar el cargo y se enfrentaría en el balotaje a María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio, quien asumió la candidatura a gobernadora luego de la inhabilitación de Mario Cossío.

Para la alcaldía de la capital tarijeña, la candidata de Paz, Luciana Campero, resultó en segundo lugar detrás el reelecto Johnny Torres.

En Chuquisaca, se perfila una segunda vuelta para la Gobernación entre el abogado Luis Ayllón, de la Alianza Gente Nueva (AGN), y el comunicador Franz “Tata” García, de Patria Unidos, otro candidato de la alianza afín al presidente Paz.

En Sucre, la virtual ganadora para la Alcaldía es Fátima Tardío de AGN.

Una segunda vuelta para gobernador también se prevé en Oruro, donde Édgar Sánchez, de pasado en el MAS, y ahora candidato de Jach’a logró la ventaja, pero no con el suficiente porcentaje para consolidarse en primera vuelta.

En el balotaje se verá con Óscar Chambi de la Alianza Patria, la misma impulsada en torno al presidente. La alcaldía de la capital orureña quedó en manos de Iván Quispe de Nueva Generación Patriótica, el mismo fue concejal y se hizo conocido con labor de fiscalización difundida en redes sociales.

En Potosí, según el Sirepre, el exalcalde René Joaquino ganaría la gobernación en primera vuelta con Alianza Social, tras superar el 40% de votos. Entre tanto, William Cervantes ganó la alcaldía de la Villa Imperial al imponerse con el Movimiento Tercer Sistema. Ambos tienen pasado en el MAS, uno como senador, el segundo ya fue alcalde por el partido azul.

En el Beni, el ganador de la primera vuelta es de la alianza Patria Unidos, el rector de la universidad pública beniana, Jesús “Tito” Egüez, quien se enfrentará en el balotaje a Hugo Vargas del MNR. Mientras tanto, el ganador de la alcaldía de Trinidad es Mauricio Barba de Patria Unidos.

En Pando, la ingeniera y exreina de belleza Gabriela de Paiva Padilla, de la alianza Libre, fue la ganadora de la gobernación con un porcentaje que le permite sellar el triunfo en primera vuelta. Para la Alcaldía de Cobija, el Sirepre da la ventaja a Diego Suárez también de Libre, quien también ya se declaró ganador.

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