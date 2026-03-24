Caída de mazamorra: Restringen circulación en El Sillar, ruta nueva Cochabamba - Santa Cruz

Se registran deslizamientos en la zona de El Sillar, carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz, que han causado una afectación a los vehículos que circulan por esta importante vía interdepartamental.

Desde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) han comunicado a la población que debido a esta situación se ha restringido la transitabilidad en el tramo de Siete Curvas debido a la caída de mazamorra en la vía.

Se conoce que, debido a esta situación, muchos vehículos habrían quedado atrapados, por lo que los conductores se encontraban intentando liberarlos.

De acuerdo a la información, personal de la ABC ya trabaja en el lugar para poder retirar el material que se encuentra sobre la capa asfáltica y así liberar la carretera.

Recordemos que desde la madrugada de este martes, se registran intensas lluvias que cayeron que gran parte del departamento de Cochabamba.

Asimismo, desde el pasado 21 de marzo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había emitido dos alertas roja y naranja ante la posibilidad de desborde de ríos producto de las intensas precipitaciones.

Se conoce que hasta el momento no hay circulación en este tramo de la vía, mientras que las lluvias persisten en el departamento.