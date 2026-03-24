Paz: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de la integración”

País
Redacción Central
Publicado el 24/03/2026 a las 8h18
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Ayer, durante el acto oficial por el Día del Mar, el presidente Rodrigo Paz se pronunció sobre el Plan Escudo Fronterizo que puso en marcha el nuevo presidente de Chile Antonio Kast, que contempla la apertura de zanjas en la frontera con Bolivia para evitar el ingreso de migrantes ilegales.

“Nosotros no hacemos zanjas. Nosotros hacemos puentes de la integración para unificar esas cinco naciones que están en torno a Bolivia”, expresó Paz.

“Chile nos hizo daño, diga lo que se diga, pero siempre el futuro es mejor. Nos hicieron daño, pero esta tierra es de nobles, hay gente buena, de familia. Creemos en Dios, creemos en la familia y creemos en la patria, por eso yo los invito a pensar en el futuro”, continuó.

Señaló que las alianzas con Brasil y Paraguay forman parte de ese futuro, y que Bolivia es capaz de desarrollar la economía que abrirá todas las puertas necesarias para volver a nuestro océano pacífico.

El Día del Mar recuerda la pérdida del litoral en manos de tropas chilenas y la heroica defensa de Calama encabezada por Eduardo Abaroa.

Paz también se refirió al rol de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce en el tema marítimo, y aseguró que ambos utilizaron la causa para “hacer política” en desmedro de los intereses del país.

“Para aquellos políticos que han usado el mar para enclaustrarnos mentalmente y no permitirnos ver más allá de los procesos que tenemos que construir (.). Nunca más, en Bolivia, un político puede usar la causa del mar para sus intereses personales, para tener un poco más de popularidad”, dijo.

No  más  victimización

En tanto, el canciller del Estado, Fernando Aramayo, pidió  ayer que el país deje el discurso “victimizante” con Chile y que la reivindicación marítima ya no se base en el pasado, sino en el futuro.

“En este día del mar, Bolivia no solo recuerda, tiene que asumir la necesidad de proyectarse. La reivindicación marítima es una política de estado, es irrenunciable e imprescriptible, pero tenemos que afirmar algo más profundo: nuestra vocación de volver al mundo”, afirmó Aramayo en entrevista con El Deber.

En ese sentido, agregó que “el mar para Bolivia tiene que ser futuro, no puede ser más pasado”.

Aramayo, en otra entrevista con Erbol, llamó a dejar el discurso “victimizante” con Chile y proyectar el futuro, “sin negar el pasado”.

“Esto es lo que tenemos que empezar a trabajar ahora, dejar ese discurso lastimero, victimizante. Proyectemos futuro, sin negar pasado...”, agregó.

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