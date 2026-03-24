Una pollera en el Concejo cruceño y 8 claves más que marcaron las elecciones

Cuando el conteo oficial de votos de las elecciones subnacionales está todavía en pleno proceso, el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) ya ha aclarado, en parte, el panorama electoral tras de los comicios del 22 de marzo.

Además de los resultados y porcentajes de votación, el conteo rápido ha develado, por ejemplo, que una mujer de pollera será concejal por primera vez en el municipio de Santa Cruz o que una exreina de belleza será la primera gobernadora electa en toda la historia de Bolivia, y otros hitos particulares que marcaron los comicios del domingo.

1.- Reina Condarco, es la primera mujer de pollera en ganar un curul en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra de las manos de VOS, la agrupación el candidato Mamen Saavedra que arrasó en la capital cruceña con más de 70% de votos y ya es el virtual alcalde.

La analista Quya Reyna escribió sobre el tema en sus redes “Condarco es una mujer muy elocuente, ha sido una de las protagonistas de la campaña electoral de Mamen, ayudando a que asiente terreno en los mercados y barrios periféricos de la ciudad. La política en Santa Cruz está cambiando y, al parecer, pocos están dispuestos a comprenderlo”.

2.- En la ciudad de El Alto el rechazo a los candidatos a la alcaldía arrasó a través del voto nulo y blanco. El primero concentró el 23,27% y el segundo el 5,51%. De sumarse ambos, se llega al 28,78%; es decir, cerca de un 30% de los electores no optó por ninguna de las candidaturas

El candidato ganador y nuevo alcalde de El Alto es Eliser Roca, quien obtuvo solo el 17,88% de apoyo.

3.- Una exreina de belleza es la flamante gobernadora de Pando. La candidata de Libre Pando, Gabriela de Paiva Padilla, al 95.23% de actas computadas por el Sirepre obtuvo 21.772 votos equivalentes al 46.16% de apoyo.

Le sigue Eva Luz Humérez, del Movimiento Democrático Autonomista, con el 24.67% de apoyo equivalente a 11.367 votos. Será la primera gobernadora electa en la historia de Bolivia.

4- Según anotan los analistas, las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo demostraron que ya no existe un partido hegemónico en país y que se impuso la dispersión del voto y la pluralidad de partidos.

“No existe una sola sigla u organización política con presencia en todo el territorio, y que pueda interpretar o proponer un ordenamiento integral de la vida social boliviana. La dispersión es absoluta y la carencia de ideología, total”, escribió Carlos Hugo Molina.

5.- La presencia y el apoyo al evismo en Cochabamba también es un elemento a subrayar. Leonardo Loza, exsenador leal a Evo Morales está a punto de convertirse en gobernador del departamento en primera vuelta o de disputar la silla en segunda vuelta con el candidato Sergio Rodríguez, de APB-Súmate.

6.- También vale la pena mencionar el arrollador triunfo del candidato de VOS en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra con el 72%, quien tendrá además nueve concejales.

7.- En La Paz, René Yahuasi Calamani (Nueva Generación Patriótica) está a un paso de disputar la Gobernación de ese departamento con Luis Revilla

En candidato paceño de 33 años es el aspirante más joven del país a ese cargo.

Hasta ayer el conteo del Sirepre posiciona a Yahuasi en el segundo lugar, pero seguido muy de cerca por otros tres candidatos.

8.- Otra sorpresa que dio Santa Cruz es el giro inesperado: Luis Fernando Camacho, quedó en tercer lugar y fuera de la segunda vuelta.

Los dos primeros puestos fueron ocupados por JP Velasco, de la alianza Libre, y Otto Ritter.

Velasco obtuvo el 29,9% de los votos, mientras que Ritter alcanzó el 26,5%, según el sistema Sirepre al 73,4% de los votos computados.

9.- Otro elemento que llamó la atención, fuera de resultados, son las largas filas en los tribunales electorales departamentales (TED), de ciudadanos que no lograron votar en las elecciones subnacionales del domingo, e iniciaron el trámite para obtener el certificado de impedimento.

En ciudades como La Paz, las colas se formaron desde tempranas horas, evidenciando la alta demanda de este documento, indispensable para justificar la inasistencia a las urnas.