Termina el cómputo oficial para la Gobernación de Pando y las alcaldías de Trinidad y Cobija

El cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza poco a poco. Pando es el primer departamento que cuenta con el total de actas computadas y Oruro está cerca con más del 90%. Desde el TSE, prevén terminar este miércoles.

Para la gobernación de La Paz, las actas computadas alcanzan al 26.41% y, hasta el momento, Luis Revilla tiene 99.200 votos.

En Cochabamba, se ha computado hasta el momento el 23.59%; Chuquisaca, el 28.21%; Oruro, al 92%; Pando llegó al 100% de actas computadas y ya tiene a su gobernadora oficial.

El porcentaje de actas computadas en Potosí es del 45.60%; en Santa Cruz es del 20.04%.

Para las alcaldías de las ciudades capitales; en la ciudad de La Paz, las actas computadas llegaron al 43.77%; El Alto, 39.89%; Cochabamba, 33.10%; Santa Cruz, 35.75%; en Trinidad, se llegó al 100%; en Sucre, 48.76%; en Oruro, al 96.12%; en Cobija el conteo llegó al 100%.

En la ciudad de Potosí, las actas llegaron al 100% y en Tarija, llegó al 95.34%.