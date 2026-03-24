El TSE analiza si Lara rompió el silencio electoral

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) analizará el caso del vicepresidente Edmand Lara y la posible infracción al silencio electoral, con base a los informes que se tienen, informó este martes el presidente de esa instancia, Gustavo Ávila.

El silencio electoral regía desde el jueves de la semana pasada, y en ese periodo Lara publicó pronunciamientos en redes sociales para promover el sufragio a favor de sus candidatos en las elecciones subnacionales y alentar el “voto castigo” contra los postulantes ligados al Gobierno.

"No se olviden, el día de mañana (domingo), dar voto castigo a todos los candidatos de...", expresó el vicepresidente en una transmisión en vivo mediante cuenta de TikTok.

La Ley 026 del Régimen Electoral establece que, durante el periodo de reflexión, que comprende 72 horas (tres días) antes de los comicios, está prohibido difundir contenido que favorezca o perjudique a alguna candidatura. Quienes infrinjan el silencio electoral serán pasibles de sanciones.

“Ya se han presentado los informes y vamos a analizar la vulneración del silencio electoral”, dijo Ávila sobre el caso de Lara en el programa La Mañana en Directo de Erbol.

Mediante resolución, el TSE prohibió cualquier manifestación pública de apoyo rechazo de candidaturas desde el 19 de marzo. La sanción usualmente es una multa.