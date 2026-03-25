Alto funcionario: "La COB debería estar preocupada porque hoy representa apenas un 14% de la economía formal"

El director gubernamental de la empresa pública, Pablo Camacho, aseveró este miércoles que la Central Obrera Boliviana (COB) debería estar preocupada por su representatividad, porque alcanza a un 14% referido al trabajo formal en el país.

El funcionario respondió así a la COB después de que el ente sindical anunció una movilización nacional la próxima semana para acompañar la entrega de su pliego petitorio al Gobierno.

"La COB debería estar preocupada porque hoy representa apenas un 14% de la economía formal", sostuvo Camacho.

El funcionario no hizo mayor precisión al respecto, pero se conoce que el trabajo formal en Bolivia se ha reducido a alrededor del 14%, mientras que el resto corresponde al empleo formal.

Pablo Camacho señaló que la COB debería estar preocupada de que las industrias trabajen, continúen operando y se amplíen, porque el país no se encuentra en un momento de demandas y amenazas.

"Este no es el momento de demandar, este es el momento de proponer. Después de 20 años en los que la COB ha vivido a complacencia del gobierno, ¿dónde estaban esas voces para reclamar cuando había malas medidas? ¿Dónde estuvieron ellos para reclamar 15 mil millones de dólares que se dilapidaron en las empresas públicas? Entonces creo que este es un momento de ajuste en el cual todos debemos participar", consideró el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).