Banco Unión inicia el pago en ventanilla del seguro para vehículos afectados por la gasolina

El Banco Unión inició con el pago, en ventanillas, del seguro solidario para vehículos afectados por la "gasolina desestabilizada". Este miércoles estiman desembolsar un total de Bs 2.5 millones, a al menos 700 personas, el pago se hará en todas las sucursales de la entidad financiera.

Por su parte, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, anunció que, a partir de este miércoles, el resarcimiento por daño a vehículos se realizará a través de ventanillas, del Banco Unión.

En ese sentido, la autoridad dijo que el paro anunciado por los choferes lo dejó sorprendido, ya que aseguró que se habló con los sectores acerca de cómo se efectivizaría el resarcimiento.

Asimismo, dijo que le llamó la atención que algunos choferes del transporte pesado busquen unirse al paro, ya que no se reportó problemas sobre el diésel.

"Espero que la dirigencia y las bases puedan reflexionar", sostuvo y agregó que el sistema continuará operativo en marzo y abril para atender las denuncias.

Por último, señaló que el resarcimiento empezó el pasado viernes y que se destinó más de Bs 1 millón para pagar a las cuentas personales de los afectados.

Pese a las declaraciones del presidente de YPFB, los choferes instalaron la mañana de este miércoles un bloqueo de las 1000 esquinas en La Paz y El Alto, impidiendo la circulación de vehículos.