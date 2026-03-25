Choferes amenazan con paro indefinido si no tienen respuestas del presidente Rodrigo Paz.

Dirigentes de los sindicatos de transporte público amenazan con un paro de transporte indefinido en el departamento de La Paz si el presidente no atiende a sus demandas.

Exigen una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz para que garantice si habrá resarcimiento o no; además, debe asegurar que habrá calidad en la gasolina.

El secretario general del sindicato Simón Bolívar, en la ciudad de El Alto, aseguró que existen más de 70 automóviles parados dentro de su grupo de transporte y que los gastos oscilan entre Bs. 3.500 y 5.000 por las reparaciones.

Por su parte, en la ciudad de La Paz, el secretario de la Federación de Choferes de La Paz, Santos Escalante, aseguró que, si no son escuchados, este jueves irán directamente al paro indefinido.

"Nuestros vehículos han estado en talleres por más de 15 días, y no es culpa del taller, sino de la demanda de todos los mecánicos, que están llenos. Igualmente, ya no hay repuestos en los mercados; por eso, si no tenemos respuesta, entraremos en paro indefinido", informó el dirigente.

Afirmó que les aseguraron que solo eran necesarias 72 horas para realizar el resarcimiento, pero ahora, después de 15 días, no se ha realizado ni un solo proceso para enmendar los daños causados por la gasolina.

Cuestionó al ministro de Hidrocarburos, pidiendo que demuestre con pruebas que se realizó el protocolo a más de mil vehículos. "Hablan que han resarcido mil, ¿por qué no lo demuestran?, ¿por qué no lo hacen público?", continuó.