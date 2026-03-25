Diputados de Libre piden dimisión del Ministro de Hidrocarburos en 24 horas

La bancada de Libre en Diputados exigió este miércoles la renuncia de Mauricio Medinaceli al Ministerio de Hidrocarburos, en medio de cuestionamientos por la distribución de combustible de mala calidad y el presunto incumplimiento en el resarcimiento a los afectados.

Los legisladores dieron un plazo de 24 horas para que la autoridad deje el cargo.

“Damos 24 horas de plazo como bancada Libre para que renuncie. Si no renuncia en 24 horas, vamos a tomar otro tipo de acciones y, si es necesario, vamos a acelerar las carpetas para presentar denuncias por la vía penal”, advirtió la diputada Lissa Claros.

La parlamentaria cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo y denunció que, pese a las acciones de fiscalización –como peticiones de informe, interpelaciones y trabajo en comisiones–, no se obtuvieron resultados.

Aseguró además que existirían obstáculos para acceder a información clave en la investigación.

En esa línea, la bancada anunció que activará mecanismos legislativos para interpelar y buscar la censura del ministro, además de impulsar procesos penales contra autoridades responsables.

Claros mencionó posibles delitos como estafa e incumplimiento de deberes, al considerar que se comercializó combustible de baja calidad, generando perjuicio económico.

Por lo que convocaron a la población a presentar pruebas ante brigadas parlamentarias en los nueve departamentos para sustentar las acciones legales.

“La bancada (de) Libre (en la Cámara Baja), con firmeza y con total responsabilidad, exigimos inmediatamente la renuncia del Ministro de Hidrocarburos porque no está con la capacidad de poder dar soluciones al pueblo boliviano”, sostuvo el jefe de bancada, Rafael López.

La postura de Libre se da en medio del paro del transporte en La Paz, que exige el pago de resarcimientos y reclama incumplimientos del Ejecutivo.

Desde YPFB aseguraron que el proceso de pago por daños avanza y que se otorgan compensaciones acordes a las afectaciones reportadas.