Mayoría de ciudades capitales tiene concejos dispersos; deben dialogar

Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) activa la logística para las segundas vueltas en gobernaciones de al menos seis departamentos del país, luego de la publicación de los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), ocho ciudades capitales del país, más El Alto, deberán afrontar concejos municipales diversos y sin mayoría a causa de la dispersión del voto.

La ciudad de Santa Cruz, con la candidatura electa de Mamen Saavedra, logró mayoría con 10 concejales, tras ganar la silla edil con el 72% de los votos. El candidato de Tarija también superó el 50%.

Gobernaciones

El TSE ratificó que el conteo válido para designar a las autoridades electas es el que viene desarrollándose oficialmente y que el Sirepre es “preliminar”.

El presidente del TSE prevé que hasta hoy ya se puedan contar con los resultados oficiales.

“Estamos realizando dos actividades, supervisando el cómputo a nivel nacional. Ya tenemos un 45%. (...) Estamos a ritmo y hasta el día miércoles (hoy) queremos entregar estos resultados. Tenemos que hacerlo, es un compromiso, queremos dar certidumbre”, afirmó Ávila en red Uno.

Asimismo, explicó que en departamentos como Pando, que ya concluyó con el cómputo oficial, Oruro y Chuquisaca lideran el avance; mientras que en otros se hace más lento debido a los desafíos logísticos por su geografía.

Otra puntualización que hizo el TSE es que el Sirepre ya cumplió su función y lo que resta es esperar el cómputo oficial.

Ayer, los voceros del candidato a la Gobernación de Cochabamba, Leonardo Loza, anunciaron que harán un pedido de informe para conocer las razones de la suspensión del Sirepre.

Loza lleva la delantera en votación en Cochabamba con el 39,77%, de llegar al 40%, Loza asumiría como Gobernador porque supera con más de 10 puntos a su inmediato seguidor en votos, Sergio Rodríguez (APB-Súmate) que no supera el 24%.

Hasta ayer, la única autoridad departamental electa con el conteo oficial de votos era Gabriela Padilla de Paiva quien obtuvo el 46% y superó con más de 10 puntos al candidato ubicado en segundo lugar.

“Tenemos resultados preliminares, no queremos ser irresponsables, vamos a esperar a que los cómputos avancen. Este es un resultado Sirepre que no queremos que se confunda con el cómputo departamental. Vamos a esperar para proclamar resultados y definir las segundas vueltas”, precisó Ávila.

Capitales de departamento

En tanto, en las alcaldías de ciudades capitales ya se tiene una proyección de la composición de sus respectivos Concejos Municipales.

La característica principal es que los ganadores no tienen una mayoría de concejales y hay una fragmentación, a excepción de Santa Cruz y Tarija.

En la ciudad de La Paz, que le corresponde 11 concejales, se prevé que el ganador, Innovación Humana, tenga tres legisladores con el 27,3% de votación.

En El Alto, Unión Por el Cambio (UPC)tiene solamente tres 3 de 11 concejales también con el 27%

En Trinidad, el ganador Alianza Patria (AP) tiene 5 concejales y le siguen Despierta, 2 concejales A-UPP, dos concejales; MNR un concejal y Tu Fe.un concejal

De igual manera, el ganador en Sucre, Alianza Gente tiene tres concejales.

En Santa Cruz de la Sierra Mamen Saavedra de VOS, tiene 10 concejales.

En Cochabamba, el ganador, Manfred Reyes Villa, cuenta con seis concejales, A-UPP, 2 concejales, Alianza Libre, 1 concejal y NGP un concejal.

En Potosí, el ganador tiene 3 concejales, en Cobija, cinco concejales. En Tarija Primero Tarija tiene siete concejales.

Para el exdiputado y analista político, Jorge Komadina, el tiempo de los partidos hegemónicos como el Movimiento al Socialismo (MAS) ya terminó en Bolivia, ahora predominan los liderazgos locales y con ello se transforma todo el sistema político.

Para el analista, ahora urge que los concejales que conforman los entes deliberantes de la alcaldía busquen consensos y acuerdos entre ellos para dialogar luego con el Ejecutivo municipal.

Observación internacional

La Sala Plena del TSE recibió los informes finales de las misiones de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Parlamento del Sur (Parlasur) y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), que calificaron como exitoso y transparente el proceso electoral realizado el pasado domingo.

El jefe de la misión de UNIORE, Enrique Pita, resaltó la masiva participación ciudadana en las urnas.

El secretario general del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga indicó que la evaluación recoge hallazgos, observaciones y recomendaciones derivadas del trabajo en campo, incluyendo aspectos como la instalación de mesas, el acceso a la información.