Oviedo revela presiones políticas en designación de jefes policiales

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró haber enfrentado presiones de dirigentes políticos y otras personas que buscaban influir en la designación de comandantes policiales en algunos departamentos, pero remarcó que no accedió a dichas solicitudes.

“He tenido que enfrentar una serie de presiones de amigos, de dirigentes políticos para tratar de recomendar a uno u otro comandante en un departamento y he preferido ganar un cierto grado de enemistad, pero no hemos dado curso”, afirmó la autoridad durante su intervención ante la Cámara de Senadores.

Las declaraciones fueron emitidas en el marco de la Petición de Informe Oral (PIO) impulsada por el senador Wilder Veliz, que abordó, entre otros temas, los hechos suscitados en el conflicto de Colcapirhua en diciembre pasado.

Oviedo explicó que la designación de jefes policiales se realizó bajo criterios institucionales, tomando en cuenta la trayectoria, los antecedentes y la formación profesional de cada oficial. Según indicó, este enfoque busca fortalecer la institucionalidad de la Policía Boliviana y evitar interferencias externas.

En ese contexto, el ministro también hizo una evaluación crítica de gestiones anteriores, señalando que en las últimas dos décadas la institución policial habría atravesado un proceso de debilitamiento institucional debido a la injerencia política en la elección de sus mandos, una práctica que, sostuvo, fue “cortada de raíz” en la actual administración.