Potosí concluye cómputo de votos: Joaquino será gobernador

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí concluyó el cómputo oficial de votos para la elección del titular de su gobernación y confirmó la victoria de René Joaquino, candidato de la Alianza Social, consolidando así una tendencia que ya se perfilaba en los resultados preliminares.

De acuerdo con los datos finales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Joaquino obtuvo el 42,15% de los votos, superando ampliamente al candidato de la alianza Patria, Marco Copa, quien alcanzó el 20,08%.

Con el 100% de las actas computadas, el reporte establece que el 78,36% de los votos fueron válidos, mientras que el 11,32% correspondió a votos blancos y el 10,32% a votos nulos.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, Víctor Hugo Vega del Carpio, informó que toda la documentación será remitida a la sede de gobierno para su consolidación final.

“Toda la documentación que respalda todo este trabajo de cómputo de 4.666 actas, vamos a remitir a la ciudad de La Paz para que se registre y forme parte del informe final que el presidente del TSE va a poner a consideración de todo el pueblo boliviano”, indicó Vega del Carpio.

Asimismo, también se oficializaron los resultados de la elección municipal en la capital potosina, donde Williams Cervantes, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), se impuso con el 16,75% de los votos, seguido por el candidato de Alianza Social, que alcanzó el 14,61%.

Con este cierre, Potosí se suma a Oruro, Tarija y Pando como uno de los departamentos que ya concluyeron su cómputo electoral, avanzando en la consolidación de los resultados a nivel nacional.